東京房價4年狂飆64%！　中位數平均逾2300萬

▲東京房價狂漲。（圖／免費圖庫Photo AC）



記者張靖榕／綜合報導

東京澀谷區高樓林立、豪宅密布，成為日本房市過熱的象徵。根據不動產經濟研究所（Real Estate Economic Research Institute）統計，2024年東京都23區新建公寓平均價格達1億1181萬日圓（約新臺幣2310萬元），中位數為8940萬日圓，年增9%。2021至2025年間，中位數房價累計上漲約64%，遠高於大東京地區的26%。

房價飆升的同時，日本薪資增幅有限。根據經合組織（OECD）統計，日本2024年在34個會員國中，平均年薪（購買力平價調整後）僅排名第25，約為4萬9446美元（約新臺幣150萬元），加上偏低的最低工資與性別薪資差距，房價負擔問題日益嚴峻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東京房市升溫，部分原因來自建築與人力成本攀升，也因日圓疲弱與相對便宜的資產價格吸引大量海外買盤。2025年3月三菱UFJ信託銀行調查顯示，千代田、澀谷、港區的新建公寓中，有20%至40%由外國人購買。

外資購屋引發政治關注。2025年7月的參議院選舉期間，限制外國人購屋成為討論焦點。民主黨（Democratic Party for the People, DPFP）在選後席次增長，預計將於秋季臨時國會提出限制外資購屋法案。黨魁玉木雄一郎（Yuichiro Tamaki）認為房價暴漲與非居住性外資炒作有關，並主張開徵「空屋稅」抑制投機。

右翼政黨「參政黨」（Sanseitō）也研擬提出禁止外國人購地的提案，其政綱主打「日本優先」與反移民，但尚未公布時程。政治風險顧問哈里斯（Tobias Harris）指出，該黨將此議題定位為國安與經濟安全交集，認為若本國居民無法負擔住宅，將影響生活品質。

儘管外資受關注，NLI研究所資深研究員佐久間誠（Makoto Sakuma）表示，本地投資人與居民亦是推升房價的重要因素。他指出，即使日本自2024年起升息，實質利率仍低，市場資金充沛，大量流向都市房地產。