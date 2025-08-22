ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

5大銀行7月「新承作房貸利率」突破2.3%　逾16年半高點

▲▼ 看屋照,帶看,賞屋,購屋族,買房,帶看照,賞屋照,預售屋,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲7月五大銀行新承作房貸，房貸利率突破2.3%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

央行選擇性信用管制及國銀自主管理改善計畫持續發酵，銀行放貸更加審慎，中央銀行21日公布7月五大銀行新承作房貸，金額略增，房貸利率則向上突破2.3%，升至2.303%，改寫2009年1月以來、逾16年半的新高紀錄。

央行21日公布7月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款加權平均利率為2.205%，較6月的2.186%上升0.019個百分點，主因是除了消費性貸款利率略降，其餘各類貸款利率均上升。

進一步觀察最受矚目的新承作房貸，7月五大銀行新承作房貸金額為新台幣709.24億元，月增45.46億元，利率續升至2.303%，月增0.02個百分點。

央行經研處副處長葉盛說明，近幾個月的新承作房貸金額上上下下，略有波動，6月下滑，7月又因部分銀行整批分戶貸款增加，轉為上揚；整體而言，房市持續修正，呈現「量縮、價盤整」格局，7月六都建物買賣移轉棟數年減29%，可以看出買氣明顯受影響，「大家不那麼看好房市」。

至於房貸利率持續攀高，葉盛解釋，除了央行第7波選擇性信用管制發酵，銀行遵循銀行法第72條之2的規定，貸款更審慎。

銀行法第72條之2俗稱「不動產放款天條」，依規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，避免授信風險過度集中。

媒體詢問，央行利率已經「連5凍」，房貸利率卻持續走高，現已改寫逾16年半高點，是否還會繼續走揚。

葉盛回答，央行選擇性信用管制加上銀行自主管理不動產貸款總量，使得銀行放貸更審慎，並以調升利率因應，使得新承作房貸利率持續走揚；由於銀行會視個案條件、放貸情形，進行調整，因此利率走揚是否已至終點，難以下定論。

央行希望引導信用資源優先留供無自用住宅者，21日同步提供新青安占新承作房貸比重，7月新青安房貸占比達40.28%，為去年7月以來最高水準。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

