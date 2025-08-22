ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台積電中科二期動工　周邊預售行情3年漲逾3成

▲▼中科房市, 麗景風和 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中部科學園區台積電正展開二期擴建，預計於園區內新建4座1.4奈米晶圓廠，土地已於6月點交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

護國神山台積電，近年積極在北、中、南部布局先進製程廠區，明顯推升周邊地區的房價。根據實價登錄資料，台中沙鹿及高雄楠梓近3年上半年預售屋平均單價分別上漲32.21%和40.9%，新竹縣寶山鄉有27.74%的漲幅，顯示科技產業發展對區域房市有顯著帶動效果。

在中部科學園區，台積電正展開二期擴建，預計於園區內新建4座1.4奈米晶圓廠，土地已於6月點交，預計下半年動工。完工後，估計可創造約4857億元年產值，並帶來4500個工作機會。受科技產業題材加持，台中科學園區周邊的預售屋市場表現亮眼，西屯區近3年上半年預售屋單價也有12.08%的增幅。

當地建案也因科技廠帶動而受惠。例如金昌隆建設推出的「麗景風和」，基地鄰近捷運橘線O3站，步行即可到家，距離台中國際機場僅5分鐘車程，生活機能完善。此案規劃40至48坪的純3房，吸引不少自住買家。

▲▼中科房市, 麗景風和 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲園區建設完成並釋出產能後，高所得就業人口將陸續進駐，為當地房市提供穩固剛性需求。（圖／記者陳筱惠攝）

專案經理郭玉珍表示：「隨著台積電擴廠帶來大量就業人口，不僅科技新貴，近期更有航空業從業人員前來洽詢，中坪數3房產品因兼顧通勤便利與生活品質，成為市場矚目焦點。」

此外，區域內寶輝建設的造鎮系寶輝VILLAGE、「國際莊園」、「世紀莊園」等陸續交屋，4月換手單價達62萬元，顯示中高端自住市場需求穩健。寶輝商場也將為中科帶來新商圈風潮，而3期「寶輝THE TOWER」則規劃35至50坪產品，進一步滿足不同族群需求。

▲▼中科房市, 麗景風和 。（圖／記者陳筱惠攝）

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析：「台積電先進製程廠區的擴建不僅是企業投資，更促使區域轉型、人口移動及房市結構調整。」

他指出：「園區建設完成並釋出產能後，高所得就業人口將陸續進駐，為當地房市提供穩固剛性需求。」儘管短期可能受景氣波動影響，但長線來看，科技產業聚落優勢區域的房市基本面已顯著改變，區域價值重估趨勢有望持續，科技廊道沿線也將成為觀察台灣房市的重要指標。

關鍵字：台積電科技產業房市房價科學園區

