國光客運撤出南台灣　賣屏東透店進帳1億

記者張雅雲／高雄報導

國光客運不堪虧損，正進行場站調整，8月底後最南只行駛到嘉義，等於全面撤出南部市場，根據實登，6月國光已轉手1間正對屏東火車站的透天店面，以1億元帶租約成交，先強化財務結構。據查，新買家為巨匠電腦。

國光客運長期虧損，為了止血預計將停駛14條虧損路線，8月底後最南只行駛到嘉義，消息一出震驚外界。

而國光客運除了開源節流，開始處分資產強化財務結構，根據實登，屏東市6月有1間正對屏東火車站的透天店面，以1億700萬元成交，地坪149.74坪、建坪223.32坪，土地使用分區為商業區，備註「含租約」，換算單價約47.9萬元。

據查，屋主就是國光客運，該店目前由7-ELEVEN國站門市承租，目前正常營業中，租金實登未揭露。而新買家就是巨匠電腦。

在地仲介透露，該店成交價雖高於周邊一般行情，但因地段稀缺、廣告能見度高，仍屬合理價位，若以整棟來看，月租金約30萬元上下，不過研判巨匠電腦應是以自用為主。

台灣房屋屏東民和加盟店店東范耀元分析，該店因正對屏東火車站，屬於屏東門面，具地標效應單價45萬元上下都算合理價格，租金行情每坪約落在1500元上下，但近年民族路、逢甲路一帶商圈逐漸沒落，店面空租率偏高，逢甲路店面單坪落在30萬元左右，且房東普遍需要讓利才能招租。

范耀元指出，近年屏東市商圈重心逐漸從火車站，轉往太平洋百貨一帶，傳統的逢甲商圈式微，導致周邊租金走跌。然而，站前核心地段的物件，因地點稀有，加上若是整修後屋況佳，價格仍有一定支撐。

