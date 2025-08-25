ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

▲▼ 台南,好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲敲碗多年的新光三越台南小北門店，本月29日終於要試營運，又有好市多2店將在東區設立的好消息，不少台南人都相當期待開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市區又要新增新商場，敲碗多年的新光三越台南小北門店，本月29日終於要試營運，又有好市多2店將在東區設立的好消息，在地人都相當期待開幕，根據實登統計，2店生活圈房價漲跌互見，小北商圈出現年跌11%，好市多2店周邊2年漲3成。

台南百貨、商場持續增加，最新的新光三越台南小北門店，即將在8月29日試營運，這也是新光三越在台南的第三間分店，也是北區規模最大、最潮的百貨商場。而好市多也被台南市府證實，為東區商四複合式商業設施促參案最優申請人，好市多2店將在東區落腳，為東區帶來重量級新商機，大幅提升2區能見度。

賣場名稱 2025均價 (萬) 2024均價 (萬) 2023均價 (萬) 漲幅 現況
新光三越小北門店(北區) 24.5 27.3 24.2 1.2% 8/29試營運
好市多二店（東區） 30.9 27.4 22.6 36.7% 商四複合式商業設施促參案，好市多為最優申請人

▲台南市區新賣場近年房價比較。資料來源：實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

根據實登統計，新光三越小北門店所在的小北商圈，今年房價出現回落，從去年均價27.3萬元下跌至24.5萬元，而好市多預計插旗的東區南台南副都心表現亮眼，2023年均價22.6萬元， 2025年更突破30.9萬元，2年漲幅高達36.7%。

台灣房屋奉天南山廣場加盟店店東李吟蔚表示，小北商圈近富人特區鄭子寮重劃區，區段生活機能成熟，又有北外環快速道路機能，可快速串接南科。該區住宅以透天為主，近年陸續有新大樓案公開，買氣都相當不俗，周邊2年內新成屋，如「遠雄北府苑」、「欣府城・一品樓」，成交價站上4字頭，李吟蔚說：「隨波段新屋交屋潮結束，少了高價新屋撐場，今年均價表現拉回中古市場水位，房價不漲反跌。」

清景麟集團協理李彥欣表示，南台南副都心位於東區、南區交界，為新重劃區，因有鐵路地下化車站南台南車站設立、巴克禮公園、以及商四促参案，不少建商看好區域未來性搶進，包括清景麟、達麗等建商已先後進場推案。

▲▼ 台南,好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲國際建築大師隈研吾設計的藝術裝置《府城最美之花》，採用超薄石板結構與折紙造型葉形包覆，逾6米高相當震撼。（圖／記者張雅雲攝）

該區首個預售案為2020年開賣的「清景麟巴克禮」，當時成交價還有2字頭，之後建商全面拉高規格，展開大PK。

李彥欣表示，像是達麗「松丹達麗」，跨國聯手國際建築設計名家丹下憲孝，近1年均價達43萬元，而「研森」由國際建築大師隈研吾設計的藝術裝置《府城最美之花》，今年成交價達47.5萬元。「清景麟巴克禮PARK」則加碼由隈研吾操刀整棟建築外觀與公設設計，目前封盤中，該區新案房價已直逼5字頭，帶動區域均價逐年上漲。

關鍵字：台南商場好市多新光三越東區北區

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

