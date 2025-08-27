每百戶僅1.4戶買房！　專家曝「撿漏關鍵時刻」





▲房市冷到爆，六都上半年的家戶購屋比僅1.4%，每百戶中只有1.4戶買房。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

房市冷到爆，六都上半年的家戶購屋比僅1.4%，每百戶中只有1.4戶買房，創下2016年以來的新低紀錄。究竟現在是不是買房好時機？晚1年再買會不會更好？《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，為大家深度剖析當前房市現況與未來趨勢。

徐佳馨指出，目前市場交易狀況確實冷淡，最明顯的變化是「買方普遍悲觀」。她點出兩大關鍵原因，「第一台灣人購屋習慣是追漲不追跌，只要房價下跌，大家就覺得寧願觀望不買。」

徐佳馨接著說：「第二是貸不到款焦慮，許多潛在買家在看房前，就先預設自己貸不到款，這種集體意識的影響，讓過去『再不買就買不到』的心態，轉變成『買了可能貸不到款』的擔憂，進而卻步。」

曾敬德直言：「現在買房簽約需要勇氣，因為資金面緊縮，加上房價不太漲，讓許多人覺得『早買晚買沒差別』，除非有產品力特別吸引人的物件，才會讓買方大膽出手。」

曾敬德表示：「雖然3月房市曾有小陽春跡象，但隨後股市波動，雖然台股目前已回穩，但房市信心仍未完全修復，房市信心一旦轉向，短期內難以扭轉，因此目前仍是典型的買方市場。」

不過，曾敬德觀察：「北部5、6月賣最好的區域為北投，主要受惠於士林北投科技園區的信心帶動，證明市場買氣仍在，只是買方對區域或時機的信心有所猶豫。」

不過，徐佳馨則觀察：「北市有不少高資產客群，選擇在此時『危機入市』，購買高價辦公室或豪宅，甚至採現金購置，這類買家多半是為了財富傳承或人生收成，將積蓄投入自己喜歡的房子。」

▲徐佳馨（左）觀察，北市有不少高資產客群，選擇在此時危機入市。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於去年很熱、今年卻快速降溫的區域，徐佳馨直言是新竹，因其市場規模較小，波動幅度大。她也點名台南與高雄，因過去漲速過快，近期回檔力道強勁。

徐佳馨也特別提醒，南部的「園區宅」已出現「真園區宅」與「假園區宅」的分化，過去為租給科技新貴而裝潢好的物件，因科技新貴多已自購，導致部分物件淪為養蚊子。

展望下半年至明年農曆年前，哪些因素將影響房市？徐佳馨認為：「央行接下來的兩次理監事會議是關鍵，若能稍微降息或放寬管制，都將是好消息，但下半年景氣仍難以期待，因為上半年已消化全年大部分需求。」

曾敬德則表示：「去年打房政策的影響將在今年底告一段落，後續政策走向值得關注。他認為，央行不太可能再緊縮銀根，甚至可能釋放一些資金水位，讓市場回歸正常。」

對於民眾最關心的房價走勢，徐佳馨、曾敬德一致認為「漲是不可能了」。不過曾敬德表示：「在資金與信心面皆不樂觀的情況下，房價持平盤整的機率較高，雖然會有零星個案修正，但不會是普遍現象。」徐佳馨補充：「目前成交量少，房價指數的微幅波動並非實質修正，且民眾的體感修正很難達到。」

現在是買房好時機嗎？還是要晚1年再買？曾敬德鼓勵現在積極看房，有機會「撿漏」，找到因繼承、換約或資金需求而急售的物件，這些物件通常CP值較高。

至於晚1年買房，曾敬德認為，機會與風險並存。他說：「若未來經濟不佳，政府可能放寬管制，市場買氣回溫；但若經濟持續低迷，房市也難有起色，建議與其追逐最低點，不如在市場上找到物況、價格都滿意的CP值物件，隨時都是好時機。」

▲徐佳馨以台積電股價為例，說明追逐最低點的困難。（圖／記者屠惠剛攝）

徐佳馨則表示，許多人渴望買在「絕對低點」，但低點往往是事後才能確定。她以台積電股價為例，說明追逐最低點的困難。

徐佳馨表示，買方應「永遠待在市場上」，現在確定不會買在高點，反而有機會找到更好的物件。她鼓勵買方「多看多問」，在房仲拼成交的時期，更有機會以甜美的價格成交，對於自用客戶而言，這就是最好的CP值。