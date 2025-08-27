ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

每百戶僅1.4戶買房！　專家曝「撿漏關鍵時刻」

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房市冷到爆，六都上半年的家戶購屋比僅1.4%，每百戶中只有1.4戶買房。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

房市冷到爆，六都上半年的家戶購屋比僅1.4%，每百戶中只有1.4戶買房，創下2016年以來的新低紀錄。究竟現在是不是買房好時機？晚1年再買會不會更好？《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，為大家深度剖析當前房市現況與未來趨勢。

解析當前房市現況與未來趨勢。

徐佳馨指出，目前市場交易狀況確實冷淡，最明顯的變化是「買方普遍悲觀」。她點出兩大關鍵原因，「第一台灣人購屋習慣是追漲不追跌，只要房價下跌，大家就覺得寧願觀望不買。」

徐佳馨接著說：「第二是貸不到款焦慮，許多潛在買家在看房前，就先預設自己貸不到款，這種集體意識的影響，讓過去『再不買就買不到』的心態，轉變成『買了可能貸不到款』的擔憂，進而卻步。」

曾敬德直言：「現在買房簽約需要勇氣，因為資金面緊縮，加上房價不太漲，讓許多人覺得『早買晚買沒差別』，除非有產品力特別吸引人的物件，才會讓買方大膽出手。」

曾敬德表示：「雖然3月房市曾有小陽春跡象，但隨後股市波動，雖然台股目前已回穩，但房市信心仍未完全修復，房市信心一旦轉向，短期內難以扭轉，因此目前仍是典型的買方市場。」

不過，曾敬德觀察：「北部5、6月賣最好的區域為北投，主要受惠於士林北投科技園區的信心帶動，證明市場買氣仍在，只是買方對區域或時機的信心有所猶豫。」

不過，徐佳馨則觀察：「北市有不少高資產客群，選擇在此時『危機入市』，購買高價辦公室或豪宅，甚至採現金購置，這類買家多半是為了財富傳承或人生收成，將積蓄投入自己喜歡的房子。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲徐佳馨（左）觀察，北市有不少高資產客群，選擇在此時危機入市。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於去年很熱、今年卻快速降溫的區域，徐佳馨直言是新竹，因其市場規模較小，波動幅度大。她也點名台南與高雄，因過去漲速過快，近期回檔力道強勁。

徐佳馨也特別提醒，南部的「園區宅」已出現「真園區宅」與「假園區宅」的分化，過去為租給科技新貴而裝潢好的物件，因科技新貴多已自購，導致部分物件淪為養蚊子。

展望下半年至明年農曆年前，哪些因素將影響房市？徐佳馨認為：「央行接下來的兩次理監事會議是關鍵，若能稍微降息或放寬管制，都將是好消息，但下半年景氣仍難以期待，因為上半年已消化全年大部分需求。」

曾敬德則表示：「去年打房政策的影響將在今年底告一段落，後續政策走向值得關注。他認為，央行不太可能再緊縮銀根，甚至可能釋放一些資金水位，讓市場回歸正常。」

對於民眾最關心的房價走勢，徐佳馨、曾敬德一致認為「漲是不可能了」。不過曾敬德表示：「在資金與信心面皆不樂觀的情況下，房價持平盤整的機率較高，雖然會有零星個案修正，但不會是普遍現象。」徐佳馨補充：「目前成交量少，房價指數的微幅波動並非實質修正，且民眾的體感修正很難達到。」

現在是買房好時機嗎？還是要晚1年再買？曾敬德鼓勵現在積極看房，有機會「撿漏」，找到因繼承、換約或資金需求而急售的物件，這些物件通常CP值較高。

至於晚1年買房，曾敬德認為，機會與風險並存。他說：「若未來經濟不佳，政府可能放寬管制，市場買氣回溫；但若經濟持續低迷，房市也難有起色，建議與其追逐最低點，不如在市場上找到物況、價格都滿意的CP值物件，隨時都是好時機。」

▲▼台積電股價破千元 台北股市大漲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐佳馨以台積電股價為例，說明追逐最低點的困難。（圖／記者屠惠剛攝）

徐佳馨則表示，許多人渴望買在「絕對低點」，但低點往往是事後才能確定。她以台積電股價為例，說明追逐最低點的困難。

徐佳馨表示，買方應「永遠待在市場上」，現在確定不會買在高點，反而有機會找到更好的物件。她鼓勵買方「多看多問」，在房仲拼成交的時期，更有機會以甜美的價格成交，對於自用客戶而言，這就是最好的CP值。

關鍵字：買房房價晚點買撿便宜地產詹哥老實說住商不動產徐佳馨信義房屋曾敬德

