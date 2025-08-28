淡江大橋明年3月通車　八里房仲：大利多抗打房「房價沒跌」





▲淡江大橋即將通車，八里房市也有明顯受惠。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

房市不景氣，但雙北相對穩健，尤其是坐擁建設議題的區域，像是淡江大橋即將通車，八里房市也有明顯受惠。八里在地房仲表示，目前八里房價並無下跌，且整體待售量不增反減，大家都在期待建設利多實現後的市場反應。此外他也介紹了八里3大購屋熱區，房價相當親民好入手。

從去年919央行祭出第七波選擇性信用管制以來，全台房市急凍，房價出現鬆動，不過市場上還是呈現明顯的區域表現，雙北在這波空頭當中，表現相對穩健，尤其是有建設利多的區域，其中就包括八里地區。

東森房屋八里中華加盟店東林瑞堂表示：「輝達（NVDA）5月宣布將進駐北士科，顯著帶動區域買氣，也一起提升北部北區的房市能見度，八里龍米路一帶的河景宅有所受惠，此外淡江大橋預計在明年上半年正式通車，並規劃輕軌延伸線至八里，這項重大建設也讓八里房市吃下一大顆定心丸。」

林瑞堂觀察：「雖然目前八里交易量縮，但價格並沒有明顯下修，線上預售案量也不大，整體中古待售物件不增反減，完全沒有賣壓危機，屋主們都在觀望淡江大橋通車後的市況，不急著賣。」

林瑞堂坦言：「淡江大橋一通車，淡水地區民眾能快速連接八里，接上台61、64快速道路，坦白說對淡水房市的幫助程度比較大，但房價是具有連動性，淡水的價格往上走，也會一起帶動八里。」

林瑞堂接著說：「八里房價相當親民，且交通便利，主要商圈開車3~5分鐘就可接上台64，因此買盤也相當多元，除了在地首購、換屋族外，還有許多外區客沿著台64線買房，包括板橋、中和、新莊、五股等地。」

▲八里房價相當親民，且交通便利，主要商圈開車3~5分鐘就可接上台64閘道。（圖／東森房屋提供）

林瑞堂介紹：「八里房市有3大熱區，首先是龍米路商圈，緊鄰關渡橋，能快速連接北投與士林，河景宅的指名度高，以屋齡10~15年的社區來說，成交單價落在33~40萬元，20~30坪物件總價約1000~1500萬元，另外也有一些70~80坪的豪宅產品，總價約8000~9000萬元。」

林瑞堂接著介紹：「八里中庄段、台北港重劃區雖然還在開發初期，但也越來越受到關注，預售案每坪開價在38~42萬元，新成屋成交單價則為35~38萬元；第三是八里舊市區，生活機能齊全，房價相當親民，屋齡20~30年的中古大樓每坪成交單價落在27~30萬元，總價約800~1000萬元，而公寓單價則為20~25萬元，總價則為550~600萬元。」





▲林瑞堂強調，八里房市穩定，且將受惠淡江大橋通車利多。（圖／東森房屋提供）

