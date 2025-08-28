傳降2.8億成交！　昔一中商圈地標麥當勞賣出

記者陳筱惠／台中報導

一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」傳出交易訊息，過去一度喊價高達8.8億元求售，據房東透露，已經完成交易，實際成交價5.98億元，而買方就是3樓以上的租客「塔木德商旅」關係企業出手，從租客變身為自用業主，成為商圈矚目交易。

▲一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」傳出交易訊息。（圖／記者陳筱惠攝）

一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」，該棟大樓位於太平路上，地坪257坪、建坪約1390坪，在麥當勞撤出後，1樓租給運動用品、3C用品店，2樓為動漫主題咖啡屋，3樓以上為塔木德商旅經營，租金穩定、月收超過200萬元，投報率約3%。

最初開價8.8億元求售，近期傳出交易已經落實，最終實際成交5.98億元，對此經手的長拓不動產創辦人林文進接受採訪表示：「雖然市場議論紛紛，但最終買家讓屋主點頭的原因是『很適合』，目前該建物1樓租給摩曼頓，加上商旅本身租金收益，一個月200萬元算下來投報率差不多4％，最主要是可以自用，在政策的情況下，商用不動產受惠不再打房範圍內也是其中原因之一。」

▲台中一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」在麥當勞撤出後，1樓租給運動用品、3C用品店。（圖／記者陳筱惠攝）

林文進表示：「高總價物件要在2年內完成交易，以現在的時間點來說不太容易，但屋主長期持有，10年左右也收了1億多租金，現在出售單價40萬元，含土地，其實買家也相對划算。」

不過此筆交易在一中周邊仍引起相當大的討論度，熟捻一中商圈的租賃業者、超人管家協理林和淞指出：「實際觀察一中商圈的人潮非常熱絡，大約從中午一路熱鬧到晚上10點左右，除了學生、年輕族群外，近來也有不少外國觀光客的身影，來台中消費、住宿，好吃又好逛的一中商圈確實是很好的選擇。」

▲一中商圈的人潮非常熱絡，大約從中午一路熱鬧到晚上10點左右，除了學生、年輕族群外，近來也有不少外國觀光客的身影。（圖／記者陳筱惠攝）

林和淞說：「現在的時機還願意掏錢出來置產，實在不容易，平價商旅的市場依然蓬勃發展，特別是市府積極取締非法的日租套房，讓合法的旅宿業者有更好的經營環境。也讓該棟超過30年歷史的商圈地標，從租賃轉為品牌自持，象徵一中商圈地產新篇章。」

