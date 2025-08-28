ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

傳降2.8億成交！　昔一中商圈地標麥當勞賣出

記者陳筱惠／台中報導

一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」傳出交易訊息，過去一度喊價高達8.8億元求售，據房東透露，已經完成交易，實際成交價5.98億元，而買方就是3樓以上的租客「塔木德商旅」關係企業出手，從租客變身為自用業主，成為商圈矚目交易。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

▲▼ 一中麥當勞 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」傳出交易訊息。（圖／記者陳筱惠攝）

一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」，該棟大樓位於太平路上，地坪257坪、建坪約1390坪，在麥當勞撤出後，1樓租給運動用品、3C用品店，2樓為動漫主題咖啡屋，3樓以上為塔木德商旅經營，租金穩定、月收超過200萬元，投報率約3%。

最初開價8.8億元求售，近期傳出交易已經落實，最終實際成交5.98億元，對此經手的長拓不動產創辦人林文進接受採訪表示：「雖然市場議論紛紛，但最終買家讓屋主點頭的原因是『很適合』，目前該建物1樓租給摩曼頓，加上商旅本身租金收益，一個月200萬元算下來投報率差不多4％，最主要是可以自用，在政策的情況下，商用不動產受惠不再打房範圍內也是其中原因之一。」

▲▼ 一中,麥當勞,尊賢店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」在麥當勞撤出後，1樓租給運動用品、3C用品店。（圖／記者陳筱惠攝）

林文進表示：「高總價物件要在2年內完成交易，以現在的時間點來說不太容易，但屋主長期持有，10年左右也收了1億多租金，現在出售單價40萬元，含土地，其實買家也相對划算。」

不過此筆交易在一中周邊仍引起相當大的討論度，熟捻一中商圈的租賃業者、超人管家協理林和淞指出：「實際觀察一中商圈的人潮非常熱絡，大約從中午一路熱鬧到晚上10點左右，除了學生、年輕族群外，近來也有不少外國觀光客的身影，來台中消費、住宿，好吃又好逛的一中商圈確實是很好的選擇。」

▲▼一中街原麥當勞、摩曼頓、搬家 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲一中商圈的人潮非常熱絡，大約從中午一路熱鬧到晚上10點左右，除了學生、年輕族群外，近來也有不少外國觀光客的身影。（圖／記者陳筱惠攝）

林和淞說：「現在的時機還願意掏錢出來置產，實在不容易，平價商旅的市場依然蓬勃發展，特別是市府積極取締非法的日租套房，讓合法的旅宿業者有更好的經營環境。也讓該棟超過30年歷史的商圈地標，從租賃轉為品牌自持，象徵一中商圈地產新篇章。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字：台中一中商圈麥當勞地標交易

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

砸286萬翻修房屋！超雷業者「拆光擺爛」　一家五口被迫住露營車

美國紐約州長島一家五口想打造夢想家園，支付9萬6200美元（約新台幣286萬元）找來業者進行房屋翻修，沒想到對方開始拆除作業之後，就再也沒有新的動作，家裡只剩下裸露的牆骨架、四散的電線，如今只能被迫棲身後院露營車內。

11分鐘前

直擊全球最大電梯廠　年出貨10萬台「抵全台10年總量」

奧的斯電梯為全球電梯市占率最大的公司，其二為通力電梯。而全球最大的電梯生產基地為「通力電梯崑山廠」，占地7.3萬坪，每年出貨10萬台電梯，相當於台灣一整年的電梯總需求量，記者實地採訪，整理出該廠5大亮點。

1小時前

AI進軍美國房市！　自動處理租賃、管理與維修派工

人工智慧（AI）正逐步滲透美國多戶型住宅市場，帶動房東在租賃與管理上的革新。從租約更新、工單處理到房源導覽，AI 的導入正改變過往仰賴人力的流程，讓效率與精準度大幅提升，成為產業發展中不可忽視的新趨勢。

1小時前

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

近期嘉義、桃園與台中陸續傳出預售屋停工案件，引起民眾擔憂。內政部表示，將於下週預告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載條文」修正草案，強化履約保障，草案內容將送行政院消保處審議。此外，內政部也指出，觀察全台交易情況，並無預售屋解約潮；就不動產仲介業開業情形部分僅增幅放緩，並無「倒閉潮」。

2小時前

名下突多出一間房！她被老公質疑外遇喊冤　真相超離譜

大陸杭州一名田姓女子在查詢房產資料準備購買第二間房時，意外發現自己名下多出了一間房產。然而這間從未擁有過的房子，非但沒有讓她感到驚喜，反而引發了家庭誤會與重重困擾。

3小時前

房東注意！1次收多年房租　申報做錯1舉動恐遭罰

部分房東有時為了方便，會和租客一次收取多年租金，但報稅時如報錯，可能會面臨罰鍰！財政部提醒，房東出租房屋的所得租金，應該依照當年實際取得收入併入綜合所得稅結算申報，避免日後遭受補稅及罰鍰。

3小時前

想省錢反而花更多！少報175萬裝潢折讓　國稅局一查挨罰80萬

局近日發布提醒，民眾向建設公司購買不動產時，若有因協議或扣除裝潢費而獲得的「折讓款」，在日後出售房產申報房地合一稅時必須從自取得成本中扣除這筆款項，否則將因虛報成本而面臨補稅及罰鍰。

4小時前

蛋黃區全新社宅搶破頭　卡位明星學區申請爆5倍量

國家住都中心下半年陸續招租5案社宅，其中，北市松山區「延吉好室」是這波中央社宅招租最受矚目的焦點，160 戶正在收尾完工的新成屋，位於北市蛋黃區光復南路32巷燙金地段，大巨蛋、松菸文創園區就在旁邊，走路至捷運國父紀念館站約10分鐘，專家直呼，周邊生活機能與交通條件可謂「天花板」等級。而雙寶家庭屬於「優先戶」資格，可享租金以市價打6折優惠，中籤者於2026/1/1入住新家。

4小時前

買家電「會在意品牌大小？」　網答案一面倒

買家電時，會不會在意品牌？特意選擇比較大的廠牌呢？近日有網友發文表示，很多人覺得大牌比較耐用，但也有人覺得小品牌其實也不差，因此他就想知道，以大家的經驗，買家電是會在意品牌的嗎？貼文曝光後，引起討論。

4小時前

傳降2.8億成交！　昔一中商圈地標麥當勞賣出

一中商圈最經典的地標「麥當勞尊賢店舊址」傳出交易訊息，過去一度喊價高達8.8億元求售，據房東透露，已經完成交易，實際成交價5.98億元，而買方就是3樓以上的租客「塔木德商旅」關係企業出手，從租客變身為自用業主，成為商圈矚目交易。

4小時前

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84..

預售屋「交款210萬」卻後悔了..

富邦人壽28億收購「星聚點台北..

冷氣調26度等於沒開？一票人搖..

高手5888萬拍下大直樓中樓　..

租屋到期被扣「1萬9修繕費」　..

買房1年狂失眠！他「虧2成賣掉..

直擊全球最大電梯廠　年出貨10..

爛尾樓連爆！內政部急出招護購屋..

新壽撤出自家大樓改當房東　長照..

ETtoday房產雲

最新新聞more

翻修房屋！業者拆光擺爛　一家睡..

直擊全球最大電梯廠　年出貨10..

AI進軍美國房市！　自動處理租..

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修..

女子名下突多出一間房！真相超離..

房東1次收多年房租　申報做錯1..

想省錢反而花更多！少報175萬..

蛋黃區全新社宅搶破頭　卡位明星..

買家電「會在意品牌大小？」　網..

傳降2.8億成交！　昔一中商圈..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366