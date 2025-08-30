ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看中新竹園區「1房1廳樓中樓」　專家曝3注意事項

▲▼租屋,買房,租房,套房,鑰匙,開門,鎖門,房東,房客。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友近日在「買房知識家」社團發文，表示自己看到一間新竹園區附近的樓中樓物件，格局是一房一廳，二樓挑高約兩米可站直，還有窗戶，價格符合預算，但因為兩房太貴，因此考慮是否入手，想問問其他人的意見。對此，信義房屋專家提醒購屋人可以注意三點。

原PO在文中表示，最近看到新竹科學園區附近一間樓中樓，格局是一房一廳，二樓有挑高約兩米、可以站直，房間還有窗戶，價格符合他的預算。他則是想知道，買樓中樓要顧慮什麼。

看到貼文後，其他人紛紛留言，不少網友提醒要小心房屋結構與合法性，「假如是鋼筋水泥的樓中樓你可以考慮看看，假如用夾層板的樓中樓真的不要考慮」、「假樓中樓、夾層房，不建議。」

另外還有人提醒要注意坪數，「你先看看坪數有沒有15坪，如果沒有就算套房，以現在的環境，這樣的房子能不能貸款總價的5成都蠻拼的。而你現在有多難買，就代表之後有多難賣。」

除了貸款問題，生活便利性也是討論重點。有網友分享自身考量，「樓中樓廁所大多只在樓下，半夜上廁所得爬樓梯，容易跌倒，回床上後也難再入睡。」也有網友持保留態度，認為若單純自住，其實先不用太在意脫手問題，「先求有再求好，地點不錯的話未來出租也能活化房地產收入。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，購屋人應注意三點：第一是結構安全，避免購買僅以輕隔間或夾層板搭建的「假樓中樓」；第二是貸款限制，銀行通常只認權狀坪數，若不足15坪，貸款成數可能受限；第三則是轉手流通性，樓中樓買氣相對小眾，若地段不佳，未來脫手可能較平面格局困難。

