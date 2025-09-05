房市苦日子來了！　專家曝3招便宜入手

▲Zack預料房市在2027年落底，這段期間蛋黃區以年跌5％、蛋白區年跌10％速度衰退。（圖／鏡週刊提供，下同）

房市冷颼颼，預售案場成交掛蛋，累計今年前7月，六都房屋買賣移轉量僅11.9萬棟，創8年來新低，尤其是爛尾樓風險飆高，更讓購屋人膽顫心驚。房市專家Zack在《錢鏡你家》節目中示警，借不到房貸導致交易動能熄火，是台灣前所未見的慘況，「第4季房市全面價跌量縮，正式進入空頭市場。」他也斷言，至2027年以前，蛋黃區會以每年跌5％、蛋白區每年跌10％的速度衰退；但對於有自住需求的購屋民眾來說，只要備妥足夠資金，多做功課可望買到好宅，他教戰3招購屋策略。

「銀行水位不夠、法令不放寬，就沒有解法解決現況；我認為第4季房市仍持續走弱，現在只是起跌點，2至3年後，房價會更便宜。」Zack預料房市低迷至2027年落底，屆時民眾再進場購屋也不遲。

坊間都說房市5到8年會有一個循環，不必過度擔心，但Zack不以為然，「不要被那種沒有依據的理論洗腦，現階段各種慘狀百出，329檔期預售屋銷量較去年同期雪崩7成，成屋議價空間鬆動，但有些屋主不急著賣，價格踩得較硬，需經過1～2年的打擊，決定棄守，整體房價才會真正落底。」

而預售市場買氣急凍，同樣是以4月份的數據相比，去年每日平均成交507.6筆預售案件，而今年每日只賣出111.3件，房市329檔期旺季卻吹起寒風，尤其是台中、高雄皆萎縮87％之多，且520檔期持續疲弱，北台灣預售案成交掛蛋的有4成。

「沒人買已經夠慘了，已經上車的人竟準備要跳車。」Zack說，再加上今年進入史上最大交屋潮，因限貸令拖累，民眾資金出現缺口，「突然要籌出好幾百萬補貸差，乾脆認賠斷頭吧！」在此情況下，他教戰3招購屋策略。

1、預售屋：找大品牌，防堵爛尾

預售市場因建商囿於限貸令，恐怕有資金斷鏈風險。Zack建議，選擇知名大建商較好，才能避免淪為爛尾樓，求償無門；此外，該預售案與周邊成屋的價差不要太大，有超漲疑慮。

2、中古屋：投降屋主，議價空間大

中古屋可找急售、缺錢的屋主，「這種人呈現投降狀態，議價空間更大，若屋主急需用錢，甚至願意賠售。」Zack教戰，先從實價登錄做功課，打8到9折議價，另外若房仲特別提到「付斡就談」字眼，表示屋主急了，「房市冷清，房仲也想撮合能夠『立刻成交』的買賣雙方，做為下個月的業績，因此民眾可善用買方優勢、勇敢議價。」

3、新成屋：首選成熟重劃區

近年新興重劃區推案量大，入住新成屋可享全新設施、完整街廓，但Zack提醒，不是具備話題性就會漲，「高雄台積電在2021年上半年就傳出風聲設廠，大家衝進去買，下半年確定設廠，房價再漲第二波，如果你現在才進去，價格早就被墊高，不應該此時去當接盤韭菜。」

Zack強調「買進成本」的重要性，不能聽到「大利多」就一窩蜂衝進去，「全聯、小7比重大建設更重要，沒有生活機能、沒有人住，連流浪狗都會餓死。」他認為，發展成熟的重劃區，對房價才有加分效果。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/12clLFJ9EqY

待售案件爆量前10大重劃區

註：1.統計範圍為在線之預售、新成屋 2.已排除推案個數、交易量過少區域；資料來源：591新建案



