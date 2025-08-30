寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢運動公園旁2653坪地

記者項瀚／綜合報導

去年919後，房市入寒冬，建商購地也大縮手。觀察北台灣土地釋出相對多的桃園，區段徵收土地標售狀況明顯降溫，不過仍能看到大咖建商吃下精華地，像是寶佳就以29.6億元買下中運土地，面積廣達2653坪，為近5次標售中最大規模的一標。

▲北台灣過往土地釋出相對多的桃園市，919後區段徵收土地標售狀況明顯降溫。（圖／記者項瀚攝）

去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，房市急轉直下，房市交易量縮，建商購地腳步也趨緩。觀察北台灣土地釋出量較多的桃園地政局區段徵收土地標售，目前為止近2年共有5次標售，2次在919前，3次則在919後。

進一步觀察，919前共脫標53標土地，脫標率達65~75%，開發商購地積極，買氣算是熱絡。而919後標售狀況明顯下降，脫標率下降到40~42%。

▲近2年桃園市地政局區段徵收土地標售整理。（製表／記者項瀚）

觀察919後的3次標售，脫標最多的土地位於A21重劃區，也就是機捷環北站，總金額82.7億元，其中240地號面積1942坪，為住宅用地，得標金額16.89億元，換算單價86.9萬元。

不過，台灣房屋環北捷運直營店長李楷詳表示：「A21土地規劃比較不方正，切成4個區域，中小型基地較多，但基於機捷便利性，能吸引外區通勤客戶，仍吸引開發商關注，預計明後年新案推出基本站上5字頭。」

值得關注的是，中壢運動公園雖然土地脫標不多，但出現了這5次標售中最高總價的交易，高達29.59億元，包含了中運段2、3、5、6地號，基地面積廣達2653坪，為商業用地，換算單價111.5萬元，得標人大有來頭，顯示為林Ｏ海，據了解就是寶佳機構總裁林陳海。

▲寶佳機構總裁林陳海以29.6億元得標中運段2653坪商業地。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「中運段地段條件出色，鄰近中壢火車站與中原大學商圈，生活機能佳，又有捷運建設利多，買盤會以在地客為主，預計年底、明年初就會有建案推出，以區域及標地行情來看，新案成交價預計能在5字頭，與青埔每坪具10萬元價差，仍有競爭力。」

廖壽業表示：「寶佳資金雄厚，即便房市大環境不好，仍持續有購置桃園土地的動作，而本次以29.6億元得標的中運段土地，位於環中東路二段、利民路交叉，可說是中運最精華的土地了。」

吉田開發建設副總蔡耀德表示：「在這波房市寒冬中，中南部新案市場比較慘，土地當然也是如此，而桃園作為北部房價相對凹陷的區域，又擁較多大面積、好規劃的土地原料，買氣仍相對穩定，大型建商仍有布局意願，尤其是在重劃區中最精華的土地。」