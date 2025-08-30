ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一來吃飽又拿錢！清潔員做一半「6000元喊到2萬」　他報警傻眼了

▲掃地,做家事。（圖／記者李佳蓉攝）

▲清潔員做到一半，要求價碼變2萬。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

找清潔員被慘騙！一名網友找人做居家清潔，原本談好6000元，對方做到一半卻臨時喊價2萬元，不給就罷工。原PO一開始已先付3000元，還準備食物飲料，結果最後只能報警，警方卻表示屬民事糾紛無法處理，讓他白白損失。文章一出，網友怒轟「根本清潔蟑螂」，提醒務必簽合約、保存紀錄，才不會再當冤大頭。

一名網友在臉書《匿名2公社》表示，日前他找人來居家清潔，談好價格是6000元，沒想到做到一半，對方竟坐地喊價，改成2萬才願意繼續清潔，「不給他2萬他不做了」。

原PO也提到，清潔員一來家裡就先收了3000元，甚至還準備食物、飲料招待，，況且當初清潔人員也到場看過環境，未料突然罷工，因此讓原PO難以接受。

原PO坦言，知道各行各業的辛苦，但他不願意當盤子，無奈的是報警也沒用，警方到場直言無法處理，只好讓對方走人。事後，原PO尋求消基會幫助，由於雙方未簽合約，加上對方公司並未立案，因此也無法向消保處申訴，等於他花錢買教訓，白白損失了3000元。

最後，原PO透露，這位清潔員出沒在中部地區，呼籲大家小心別中計受騙了。

底下網友熱議，「他其實只要騙你3000元而已」、「聊天記錄有嗎？有的話，就是他惡意敲詐」、「記得這個也要簽合約，才能保護雙方」、「說不定他們還有前科，拿錢他們就跑了」、「這種直接公布電話」、「真的是詐騙寶島，連清潔都能如此坐地起價」、「根本就是遇到清潔蟑螂」。

有過來人提醒，「建議要有紀錄或是簽合約、簽估價單，錄音、錄影，雖然過程麻煩，但也是保障彼此，畢竟這種事情以前都可以用說的，現在都要白紙黑字 （工程上被騙的過來人）」。

2小時前

