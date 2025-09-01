蔡依林豪宅社區首見轉手　鄰居持有5年獲利975萬元

▲瑞安街豪宅「瑞安懷石」名人住戶包括蔡依林、蕭亞軒。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

瑞安街豪宅「瑞安懷石」名人住戶包括蔡依林、蕭亞軒。該社區出現第一次實登轉手交易，前屋主持有不到5年，獲利近1000萬元。專家表示，雖然豪宅市場冷清，但坪數不要太大的二代宅仍有一定的市場需求。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

大安區瑞安街豪宅「瑞安懷石」頗為知名，知名住戶包括天后蔡依林、蕭亞軒，最新實價揭露，該社區出現實價第一次轉手交易，屋主僅持有不到5年，帳面獲利近千萬元。

實登顯示，7月時「瑞安懷石」8樓戶以8400萬元交易，權狀78.9坪，拆算單價144.6萬元。而前屋主是在2020年以7425萬元買進，單價僅127.4萬元，持有4年多，帳面獲利975萬元，漲幅13%。

經查謄本，買方為登記在內湖的黃姓自然人，以無貸款購入。有趣的是，近來不少瑞安街的豪宅交易，最近一筆是無貸款買賣，包括「新光瑞安傑仕堡」12樓戶以1.1億元成交、「瑞安璞石」2樓戶以1.18億元成交，顯見買方財力雄厚。

▲不少瑞安街的豪宅交易，最近一筆是無貸款買賣。（表／記者項瀚製）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「近年受限於政策，豪宅市場雖比較冷清，但若區指名度高、釋出少、屋況佳的社區，再加上價格適當，仍能吸引自用型高資產客購置，其中又有房屋坪50坪上下，面積不需太大的二代宅最熱門。」

葉沛堯表示，本次交易的「瑞安懷石」8樓戶雖然總價達8400萬元，破北市高價宅限貸門檻，但符合二代宅需求，「且觀察買方無貸款，不缺錢，現在這類型買方是現在市場上最珍貴的客群，但同時對產品的要求也很高，並大多會鎖定自己偏好的特定區域。」

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，瑞安街可說是大安區的「豪宅巷」，雖然地位略為遜色於金華街、青田街，但指名度仍相當高，有不錯的生活機能、明星學區，最大賣點是靜巷的舒適環境，本次「瑞安懷石」成交單價144.6萬元符合行情，也已回到2013~2014年豪宅市場高點。

