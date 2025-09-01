8月移轉棟數月減11%　北市創歷史單月新低量

▲六都8月買賣移轉棟數出爐，月減11.6%，年減32.1%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

六都8月移轉棟數出爐，月減11.6%，年減32.1%。專家分析，月減原因主要是7月工作天數較多，整體房市維持盤整趨勢不變。觀察六都，僅台中市挺住月增，主要受惠新案完工潮，而台北市寫下2003年分月統計以來的同期最低量。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

六都地政局今（1日）公布8月買賣移轉棟數，合計1萬6663棟，月減11.6%，年減32.1%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「8月因為地政機關可辦理過戶時間較7月減少9%，因此移轉棟數呈現月減狀況，而對比去年減3成，整體房市維持盤整趨勢不變。」

不過，曾敬德表示：「近期逐漸有房貸政策討論的風向出現，市場關注後續發展，未來影響房市比較直接還是在政策面，去年8月銀行開始進行為期一年的房貸自主管理，到年底也將屆滿1年，銀行動向將是影響房市重要關鍵。」

▲六都8月買賣移轉棟數整裡。（表／記者項瀚製）

進一步觀察六都表現，僅台中市表現相對強勢，月增2.3%，而台北市、新北市、桃園市月減達15~20%。而觀察年變化，僅台中年減3成以內，台南下降37.4%。

▲8月六都移轉棟數月增減整理，其中只有台中市增加。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「台中8月月增，關鍵仍是海線城鎮的交屋潮撐盤，沙鹿區、梧棲區合計較上月增加166棟，尤其梧棲區本月的350棟，更寫下統計以來的單月第三大量紀錄，此外市區的南區、東區，也各有指標案完工陸續交屋，讓台中一枝獨秀。」

至於台北市，寫下2003年分月統計以來的同期最低量。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「市場多屬高總價案件，適逢限貸因素難解，高資產族群購屋貸款困難，加上市場進入盤整階段，又有國際局勢干擾，令對金融體系較為敏感的金字塔頂端族群出手更顯謹慎。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」