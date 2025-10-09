政府聽不到被斷頭的無奈！他曝「剛賠10萬違約金」嘆：該躺平嗎

▲央行祭出限貸令，龐大交屋潮遇上銀行貸款水位不足，一連串效應正引爆台灣預售屋市場亂象。

當史上最嚴的限貸緊箍咒，強碰29年來最大交屋潮，等待交屋的民眾一夕間成了房貸受災戶。原本說好的「整批房貸」，被銀行臨時放鴿子；也有人遇上建商資金斷鏈跑路，慘變爛尾樓孤兒；更有人卡在成屋鑑價保守、放款水位吃緊，苦等排撥仍貸不到錢，最終被迫違約斷頭。政府打炒房，卻誤傷了無辜自住客，一場前所未見的房市糾紛風暴，正在全面引爆。

史上最嚴限貸令強碰29年來最大交屋潮，引爆台灣房市諸多亂象。央行雖指出，管制措施並不會對自然人名下無房屋且無房貸者申辦購置住宅貸款（非高價住宅貸款）造成影響。但對於現階段面臨「卡貸」的人來說，根本不是這麼一回事。

「很多人連送件都送不了，自是無名受災戶，政府聽不到這些默默被斷頭的人的無奈⋯到底是房價太高，還是我們不夠努力，難道該躺平嗎？」才剛賠付10萬元違約金的首購族小文（化名）洩氣地說，身邊這類例子不在少數，但礙於社會眼光，選擇賠錢了事，成了「沉默羔羊」。

「政府說限貸令的核心目標在於打擊投機炒房，對首購沒有影響，首購族仍可享正常房貸寬限期，且貸款成數不受限，但其實非常多首購正面臨銀行水位不足的問題，同樣淪為受災戶。」康克爾國際法律事務所律師吳奕綸指出。

2024年9月19日，央行祭出第七波選擇性信用管制，俗稱「限貸令」，主要內容為，自然人購買第2戶最高成數5成、高價宅貸款成數3成、建商餘屋貸款最高成數也限縮至3成；此外也因當時房市過熱，央行要求各銀行提出自主管理不動產貸款改善方案，致銀行紛紛提高貸款條件。

房貸申請困難、銀行鑑價保守，要是民眾因自備款問題卡關而違約，最高得賠付建商總價金15%違約金，果真如此，那不僅是成家夢碎，還可能讓辛苦多年攢下的百萬買房資金瞬間蒸發，「央行總裁楊金龍說，打炒房是為了保護首購和換屋族，怎麼我們反倒被打了呢？」小文嘆氣說。

首購族都吃足苦頭了，換屋族更不用說，無論「先賣後買」或「先買後賣」，都難以全身而退。原因是「先買後賣」被視為第2屋，貸款成數銳減至5成，雖然可以和銀行簽訂切結書，承諾在1年內出售舊屋，便可視為限貸令鬆綁對象，只是對銀行來說，現階段放貸仍以新青安、首購優先，承辦換屋後續追蹤成本增加，多數銀行意願不高。

因此換屋族「卡貸」更是普遍現象，而就算是「先賣後買」，換屋族得先另覓暫時性住所，不僅增加換屋成本，之後也恐面臨貸款危機。

政策持續緊縮資金面，也造成建商營造壓力。近期，台中知名建商也發出緊急公告，說明因政府政策導致資金周轉困難，即刻起全面停工；限貸令即將滿週年，民眾的居住權益卻受到影響。對此，政治大學地政學系教授林左裕呼籲，政府應審慎查核購屋者的實際需求，針對自住型買盤適度鬆綁限貸規定，避免信用管制過當，反傷真正需要居所的民眾。



