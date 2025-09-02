ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人問津　4年未見交易主因曝光

記者項瀚／台北報導

仁愛路指標豪宅「帝寶」近4年完全沒實登轉手交易，經查168戶中也僅有3戶掛售，開價都在6億元以上。精通北市豪宅的仲介董座表示，交易停滯主要有4大原因，包括大環境、政策、富豪需求轉變、屋主心態落差。信義房屋專家觀察，近1年北市仍現豪宅轉手交易，但熱度當然也不及過去市場多頭的時候。

▲▼ 帝寶,豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲仁愛路指標豪宅「帝寶」近4年完全沒實登轉手交易。（圖／記者項瀚攝）

仁愛路指標豪宅「帝寶」在2019~2021年，每年都有出現轉手交易，這3年共交易6戶，不過目前為止最後一筆就是2021年8月，至今已過4年都尚未見到新的轉手交易。

「帝寶」屋齡已20年，基地5643坪，共有6大棟建物，分別樓高18、23、28樓，總計168戶。觀察《591房屋交易網》，目前僅有2戶釋出，分別為12、21樓，開價分別為6.25、6.5億元，另外近期在臉書上還有9樓戶刊售，開價6.3億元，總共僅3戶。

觀察這3戶刊售戶別，拆算單價約在250~290萬元，略高於「帝寶」在2019~2021年成交的211~259萬元成交區間帶，顯示出屋主對價格仍頗具期待。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲《591房屋交易網》上只有2戶「帝寶」掛售。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

大師房屋董事長陳建慶表示：「這種指標型的頂級豪宅，富豪們一住都是住很久，相當穩定，因此帝寶釋出量一直不多，但隨屋齡邁向20年，也會有部分屋主想要換到新豪宅去，或是覺得不需那麼大的使用空間，進而規劃出售並換屋。」

為何「帝寶」已長達4年無出現交易？陳建慶表示，主要有4大原因，包括整體房市大環境冷淡、政策對豪宅的不友善，以及社會結構改變，就算是完全不缺錢的有錢人，也未必需要那麼大的空間。

陳建慶進一步說明：「『帝寶』坪數動輒200多坪，雖然有部分戶別規劃117、137坪的『二代宅』，但對許多二代來說，這樣的空間還是偏大。」

第四，屋主的心態也是關鍵之一。陳建慶表示：「『帝寶』最高單價曾來到290萬元，現在屋主若要賣240萬元，都可能覺得委屈了、降很多了，但這價碼對於富豪買方來說，出手的意願度不高，他們大可以去選擇其他屋齡更新穎的豪宅社區。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲近年「帝寶」交易行情整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「受到房貸資金緊縮影響，房市買氣不佳，市場上呈現自用當道，而對於富豪們來說，出手積極度也同步趨緩，主因不是怕貸不到錢，而是對景氣具有高度的敏感度。」

曾敬德說明：「過去，高資產客會以置產的角度購置豪宅，進行資金配置，而在當前的總經景氣、房市氛圍中，豪客們出手買豪宅，大多會基於自用需求考量，因此觀察近1年北市仍現豪宅轉手交易，但熱度當然也不及過去市場多頭的時候。」

關鍵字：仁愛路帝寶豪宅名人房價沒交易大師房屋信義房屋

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

