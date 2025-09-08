仁德房市新焦點「佳晟家仁」 明星學區超值地標

▲南紡仁德廠即將規劃轉型「南紡科技園區」，雙園區前景無限。

圖、文／佳晟家仁提供

科技產業是近代經濟型態的趨勢，台灣憑藉卓越的創新實力挺立在全球科技產業中，始終扮演著極重要的角色。近年來，台南在高科技產業進駐後更加蓬勃發展，如同鑽石般琢磨出璀璨光芒；仁德區俱有絕佳的地段優勢，近距離連結東區，坐擁雙園區加持，生活機能齊備；政府致力大南方新矽谷推動方案，打造以AI科技為核心的產業生態系，串聯半導體S廊帶，從AI技術研發能力、到系統開發能力全面升級，讓臺灣進入更高階的AI應用時代；在這波科技浪潮中，仁德區也迎來嶄新契機，形成最受矚目的購屋首選。

▲百年名校「仁德國小」榮獲教育部113年學年度「教學卓越獎」金質獎

佳晟建設專注全台穩健佈局，以北部優質名宅的實力，深耕大台南，以建築品質贏得口碑；精準的前瞻區段未來願景，進軍仁德區核心板塊，全新公開的「佳晟家仁」基地座落於仁德區主要幹道20米寬的中正路二段上，不僅擁有黃金大道雍容往來，顯眼門面與良好臨路條件，更承襲溫儒醇厚的人文書香，正對著百年名校仁德國小；憑藉至107年開辦深厚底蘊及運用AI的創新教育特色，榮獲教育部最高榮耀「教學卓越獎」金質獎，成為當地最具規模的明星學校；預計明年即將啟用附設幼兒園，與仁德國中鏈結完整的高優質基礎成長教育，吸引許多家長指名移居。

▲「佳晟家仁」可藉由台39線快速聯通高鐵站，高速移動便捷。

交通是繁榮發展指標，也是生活所需的動能，「佳晟家仁」擁有超強勢交通板塊，㊣中正路大道，迅速連結國道、86快速道，藉由台39線速抵沙崙高鐵區，南北悠遊極速串接；緊鄰台南市東區核心地段優勢，同步城心脈動，未來藍線捷運開發、勝利路高架道路開通，仁德區將與東區形成台南都心雙門戶，憑藉地段關鍵珍稀、交通網絡便捷、科技園區共榮的核心價值，更具未來發展的無限潛力。

▲仁德國中為台南市科技中心學校，以雙語教學和科技中心獲得多項國際肯定。

對購屋者的需求，外在的地段價值和完美環境佈局都是加分，最重要還是居住的實際品質。「佳晟家仁」千坪三面臨路基地，形塑區域地標的獨特尊榮感，創造一步繁華、迴身靜謐的舒適場域，以四季綠意植栽和城市共好，渲染優雅建築的過境風景。以全齡思維延伸的公共設施計劃，營造在家休閒、運動、放鬆的怡然節奏。無論是健身房、瑜伽教室、兒童遊戲室、交誼廳、多功能教室，皆為實用、好用的設施，並特別貼心設置宅配室，因應現代生活需求的滿足。

▲「佳晟家仁」以高CP值登場，絕佳地段、完善生活機能雙贏。



佳晟建設專注自住需求，以長住久安的初衷，致力圓滿家人的夢想，「佳晟家仁」結構採Alfa Safe耐震系統工法，提升安全與實用性，室內通風採光佳，坪數規劃26~40坪、戶戶雙衛浴，體現輕奢緻享的新時尚，單層3-5戶均值好鄰，樹立高優質社區標竿。目前高鐵區域建案已突破5字頭房價，「佳晟家仁」3字頭房價的高CP值，搭配首付5%輕成家，吸引購屋族關注，成為區域熱門指標。

