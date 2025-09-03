六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

▲近年來青年族群逐漸成為買房主力，不過隨著房價高漲，購屋壓力日益增重。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

近年來青年族群逐漸成為買房主力，不過隨著房價高漲，購屋壓力日益增重。觀察20~40歲年輕人購屋，平均拿出342.8萬元的頭期款，年增23.5萬元。其中台北市年增99.7萬元，換言之北市青年若晚1年買房，需多準備近百萬元的頭期款。

住商機構彙整聯徵中心資料，全台20~40歲購屋族群，上半年平均需拿出342.8萬元的頭期款，相較去年同期增加23.5萬元。

其中，北市20~40歲青年上半年平均頭期款達668萬元，為六都中最高，且相較去年增加99.7萬元，換言之北市青年若晚1年買房，需多準備近百萬元的頭期款。

▲六都暨全台近年上半年房貸相關統計。（表／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「北市過往即是房價高漲區域，購屋負擔更是重中之重，加諸近期受銀行滿水位、限貸令等因素，民眾購屋申貸條件日益艱困，就算是相對較受銀行方青睞的青年族群，上半年平均核貸成數也僅剩71.4%。」

另外觀察，不管是六都或全台，皆呈現平均貸款成數下降趨勢，其中尤以台北市、高雄市的貸款成數下降最多，主因各有不同。

賴志昶分析：「北市由於多屬高總價產品，受信用管制影響甚鉅，使銀行下修成數以降低授信風險；高雄市受惠於科技產業進駐，房價快速上漲，不過在地青年族群所得與房價落差擴大，加諸全台房市具有翻轉風險，致使銀行收緊核貸條件。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，青年購屋最困難的就是頭期款，在沒有長輩的幫助下，要一口氣拿出那麼多錢，真不是件容易的事，因此觀察鎖定首購族的新建案，都會推出超低首付專案，近期最夯的像是首付7%等等，「但同時也提醒民眾，雖然是買預售，幾年後才要開始還貸款，但也要超前計算一下自己的財務狀況，免得到時被斷頭。」

