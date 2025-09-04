房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

房產中心／綜合報導

市場傳出行政院即將在今（3）日拍版大開房貸水龍頭，解決限貸荒，超過11檔營建股盤中漲停歡呼，房仲專家則提醒，《銀行法》72-2天條雖放寬，但央行總量管制後手還沒放開，需要進一步觀察。

▲市場傳出行政院即將在今（3）日拍版大開房貸水龍頭，解決限貸荒 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院預計11點前向外說明房貸荒解藥，不過至上午10點半已有包括國建（2501）、全坤建（2509）、京城（2504）、聯上發（2537）、愛山林（2540）、欣巴巴（9906）、三發地產（9946）、御嶺（3522）、聯上（4113）、永信建（5508）等11檔營建股亮燈。

所謂《銀行法》72-2天條，指銀行存款、金融債等資本計提的3成水位，只能拿來給房貸等不動產放款使用，新青安因銀行陷入「滿水位」產生排撥困難，此次鬆綁成首購族利多。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，在央行選擇性信用管制的壓力下，名下沒有房屋的購屋人重新獲得「無敵星星」，能在貸款上有些餘裕。自用客戶能貸款也去化不快，該舉措是否會把下行趨勢重新拉上，市場後續動向值得留意。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受到新青安貸款優惠刺激，房貸水位快速上升，如今若能排除新青安額度，對於銀行貸款作業是一大鬆綁，對排隊卡關的購屋族而言，更是天降甘霖，後續申貸排撥及額度緊繃的問題，可望緩步改善。

觀察今年第二季聯徵中心平均核貸達2.41%，為聯徵中心資料統計以來的最高點，凸顯這一波「限水」，已經導致購屋成本持續增加。

不過《銀行法》額度採計的定義放寬，不等同於實際申貸條件放寬，房貸放款仍受到信用管制的約束，所以多屋族的貸款成數限制並未鬆綁，且只有今年9月以後的新青安放款不計入，並非過去1年多的放款都不計，所以短時間內能釋出的資金量不會太多，對房市交易價量的影響有限，且銀行對於貸款人的財務信用審核仍會維持一定風控標準，購屋族在財務上還是得採保守規劃。