新青安鬆綁！營建股炸裂漲6.8%　分析師勸謹慎

▲政院將新青安排除在「不動產天條」之外，轉開房貸水龍頭，讓營建大盤指數嗨翻。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者項瀚／台北報導

政院將新青安排除在「不動產天條」之外，轉開房貸水龍頭，讓營建大盤指數嗨翻，大漲6.8%，秀出一根大紅K。分析師認為，過去一段時間營建股已超跌，如今在政府的政策下，營建指數有較高的機會呈現長多的格局。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

今（4日）行政院宣布，新青安將被排除在《銀行法》第72條之2條的30%限制外，今天營建大盤指數嗨翻，大漲6.8%、32.88點，秀出一根大紅Ｋ，收在513.35點，多家上市櫃建商亮燈漲停。

分析師丁彥鈞表示：「過去民眾由於怕貸不到款，進而不敢出手買房，現在政府將房貸水位的水龍頭轉開，雖然只是針對新青安，但預期會有相當程度的效果，同時也可預期未來的管制政策只會更鬆，不會更緊。」

丁彥鈞表示：「畢竟過去一段時間，營建大盤指數從去年8月高點714點一路修正到400多點，已經明顯超跌，接下來就是看房市成交量有沒有進一步回升，若有，那麼營建指數就將進入多頭，屬於長多的格局，而這可能性也相對高。」

▲今（4日）營建大盤指數出現一根長紅K。（示意圖／翻攝自國泰證券APP）

分析師儲祥生表示：「營建股已低迷非常長一段時間，如今政府實施新措施，相信營建股會走一波，但這一波會走多長很難預測，有時候一個新政策出來，看起來不錯，但實質上效果有限。」

儲祥生提醒：「今日多家建商大漲，但投資人還是要謹慎選股，挑選一些財務穩健、銷售去化順暢，最好是未來幾年都有穩定的業績入帳的公司。」

