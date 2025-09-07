大里惡火奪5命殘屋淪法拍　底價599.5萬元

▲台中市大里區東南路161巷民宅去年發生重大火警，奪走祖孫三代共5條人命，如今殘屋淪法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市大里區東南路161巷民宅去年發生重大火警，奪走祖孫三代共5條人命，現場慘烈畫面震驚社會。如今這處被法拍筆記記載「房屋外觀有火災燻黑痕跡、門窗均毀損，地上有碎玻璃及石頭」的物件最終淪入法拍市場。

回顧案情，這場發生於去年初的火警，一共造成5人死亡，包括陳姓屋主的62歲妻子、38歲長女、32歲小兒子、11歲長孫以及年僅6個月的外孫，僅陳姓屋主一人倖存。

由於案發當時，陳男供詞反覆，先稱「點火驅蛇」，後又改口用瓦斯爐、止血帶驅蛇，甚至扯上高粱酒，但長子則懷疑是家中老舊電暖器起火。檢方偵辦後，依放火與殺人罪嫌向法院聲押陳男。

▲當初警方鑑識人員入屋勘查。（圖／記者鄧木卿攝）

消防單位調查指出，火勢之所以迅速吞噬全屋造成重大死傷，主因包含「煙囪效應」、「無火災警報器」、「室內雜物堆積」等因素，加上火源點位置特殊，讓受困者幾乎沒有逃生時間。

如今，這棟悲劇民宅最終進入法拍程序。不過，在地仲介表示，該屋齡老舊，且不位於商圈精華地段，原建物坪數總坪數50.58坪，包含增建20.82坪，周邊透天行情落在1200萬元左右，目前底價599.5萬元，確實是市價5、6折。

寬頻房訊發言人徐華辰說：「單純以投資性角度來說，該物件未保存建物價值法院估僅7.1萬元，貪到整體實際建坪價格來說，投資盤出手成本每坪落在約18.55萬元，相較周邊37、38萬元的行情，有利可圖有機會吸引投資盤。」

但徐華辰也說：「這種被認定的凶宅物件，貸款取得困難，銀行有可能甚至不放貸，最壞的情況要全款拿下，還有就是後續的整理修繕，其他隱形成本與市況評估下，目前資金也不見得要流向不動產。」

