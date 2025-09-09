高雄蛋白區透天喊價900萬　在地嘆：3年前才500萬

▲湖內有33年透天開價900萬元，引來在地人感嘆，「3年前坪數相差不多的同類型產品，才成交500萬元。」（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

北高近年受惠台積效應，成交價直噴天際線，低基期楠梓、橋頭等區漲幅最明顯，連最北的湖內區都有33年透天開價900萬元，引來在地人感嘆，「3年前坪數相差不多的同類型產品，才成交500萬元。」

前幾年高雄房價飆漲，北高房價漲幅尤其有感，有在地人在湖內看屋，發現33年透天開價900萬元，但是同條街3年前才有地建坪差不多的透天，實登才500萬元，價差過大讓他心裡難以接受。他考慮先以680萬元下斡旋，「不然怕成交太高，銀行鑑價又拉不下來，貸款成數不夠，最後壓力都在自己身上。」

東昶景房仲企業專案經理吳凱文表示，湖內屋齡30~40年以上透天，2022年總價落在500~700萬元，沒有整修過透天，成交價600~700萬元，議價空間主要依屋況不同，若有翻新、部分整修，總價約900~1200萬元。根據實登統計，湖內3年前預售大樓均價22.28萬元，今年均價25.9萬元，漲幅也有16%。





▲受房價外溢效應影響，湖內房價相對便宜，吸引外溢買盤進駐。（圖／記者張雅雲攝）

吳凱文表示，南科高雄園區位於路竹，園區內華邦電子、群創光電等企業陸續進駐、擴大產能後，吸引大量就業人口移入，人口紅利持續釋放，加上台南仁德等區段房價持續上漲，受房價外溢效應影響，湖內房價相對便宜，吸引外溢買盤進駐，即使是在地人公認的蛋白區，近年房價也出現上漲。

該區買氣以3大剛性需求族群為主，包括園區就業人口、在地換屋居民，以及因路竹大樓房價已飆上4字頭、轉往湖內購屋的首購族。吳凱文說：「與其他區域不同，湖內少有投資客進場，房價漲勢主要由自住需求推動。」

吳凱文建議，湖內區為高雄最北區，屬於相對蛋白區，因此銀行放貸也看得比較保守，以中古屋來看，貸款成數頂多6.5成左右，購屋族自備款比例也須提高。

