ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

小港房價首站4字頭創高　在地直呼：太扯了！

▲▼ 小港機場,小港 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電宣布進駐高雄設廠，周圍房價一飛衝天，沒想到連小港也出現飆漲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電宣布進駐高雄設廠，周圍房價一飛衝天，沒想到連小港也出現飆漲，根據實登，5月有預售大樓首度出現成交價站上4字頭，入手價直衝43.2萬元，創小港有史以來單價新高，連在地人都直呼：「太扯了。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄房市近年因有產業園區、台積電議題助攻，不但台積電設廠的北高雄房價快速飆漲，現在連南高小港房價也創新高。

根據實登，小港今年5月首度出現住宅大樓一舉衝破4字頭的區域房價天花板。「寶立寶蒔捷」單價達43.2萬元，創區域新高。該戶位於8樓，為40.26坪、2房2衛，總價1513萬元，而該社區已有28筆交易，成交價落在36~43.2萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，小港長年給人「房價親民」的印象，如今房價卻直逼市中心水準，主因在於區域供給量有限，但需求穩定。

年份 均價 (萬) 成交量 (件)
2025 33.8 99
2024 30.4 473
2023 27.8 720

▲小港近年成交均價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

謝哲耀指出，小港擁有中鋼、中船、臨海產業園區等就業人口，生活圈自成一區，有不少區域剛性自住需求，加上高雄國際機場斥資880億元規劃改建，打造新南向跳板，將大幅增加航線量能，區域利多議題提升購屋信心，「小港幾乎沒有投資買盤，購屋族群以自住為大宗。」他也坦言，4字頭個案雖說單價創高，但要視社區整體行情來判斷是否具延續性。

大高雄不動產開發商業產業同業公會常務理事洪瑞堂觀察，小港雖不若北高雄因台積電設廠，而湧現大量投資買盤，但靠著產業聚落帶來的剛性需求，近年房價仍穩步墊高，尤其新案推出有限，更容易推升單價突破天花板。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

關鍵字：高雄小港房價台積電小港機場4字頭高雄國際機場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

尖美百貨空置25年　接待中心年捧276萬進駐1樓

老高雄人熟知的尖美百貨，開幕7年即熄燈，因產權問題閒置25年至今，之後其他樓層曾由鴻騰酒店經營，2023年熄燈後，屋主開出整棟360萬元重新招租。實登顯示，今年1樓店面有新租客年捧276萬進駐。信義房屋專家指出，市中心大坪數店面相當稀缺。

41分鐘前

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

少子化、小家庭化的大趨勢下，從內政部2015Q1~2025Q1資料就可發現，近10年來中小坪數住宅明顯量增，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅，專家認為，小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資目的，但也存在高單價、高公設與高空置三高問題。

1小時前

台中交易量連3季下滑　專家：房價下修風險攀升

近期房市交易持續低迷，市場仍處於冷卻態勢，雖然行政院宣布將新青安貸款開綠燈，此舉被視為一劑定心丸，預期能解緩「房貸荒」的問題，但專家認為，唯有出口景氣回穩、整體購屋需求與貸款條件同步改善，房市才能擺脫短期循環冷卻。

2小時前

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒批：擾民

行政院昨日決議將青年安心成家貸款排除在《銀行法》72-2的不動產放款比率限制之外，財政部也發出新聞稿表示，將配合督導公股銀行，落實貸前徵審及貸後管理，今（5）日新青安核准過關的舊屋主接獲「被出租」通知，要求補齊未出租證明，讓她直呼離譜且擾民。

3小時前

小港房價首站4字頭創高　在地直呼：太扯了！

台積電宣布進駐高雄設廠，周圍房價一飛衝天，沒想到連小港也出現飆漲，根據實登，5月有預售大樓首度出現成交價站上4字頭，入手價直衝43.2萬元，創小港有史以來單價新高，連在地人都直呼：「太扯了。」

3小時前

台積電楠梓園區員工愛店　50年涼水攤因道路拓寬收攤

一間陪伴高雄人半世紀的涼水攤，是台積電進駐楠梓園區的包商員工，指定必吃老攤。如今因園區聯外道路擴寬工程啟動，加上老闆娘退休，將於7日走入歷史，讓許多老顧客大喊不捨。

5小時前

美房貸市場降溫！　申請量連4周成長後首度回落

美國房貸市場出現降溫跡象，在8月連續4周的成長後，來自購屋買家的房貸申請量在9月初明顯回落。此現象顯示，雖然利率有所緩和，但高房價與市場不確定性依然抑制了部分買家的入市意願。

19小時前

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

高雄市政府日前辦理岡山區首件公辦都更案簽約典禮，據悉該案規劃是三棟14到17層的住宅大樓，投資金額高達31億元，預計會在明年中下旬開工，完工後可滿足更多民眾在岡山的住宅需求。

20小時前

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市仍是一「僵」春水

行政院院會4日拍板，回溯自9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入《銀行法》第72條之2天條限額。消息傳出，房地產業界大聲歡呼，不過，業者表示，此舉當然是好消息，但至年底房市恐怕仍是一「僵」春水向東流。

20小時前

新青安「水龍頭」打開　財部提醒房貸注意3盲點

行政院今（4）日宣布放寬銀行承作新青安房貸授信原則，9月1日起可不受《銀行法》72-2放款天條影響，財政部傍晚發出新聞稿表示將配合督導公股銀行積極協助符合新青安貸款資格民眾申辦，不過也提出3大房貸盲點，呼籲民眾注意。

21小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主開2200萬　「一個月後降..

「南台灣土地公」押寶安南區　每..

北屯「租金天花板」現身　房東每..

準備交屋了！她發現「1殘酷事實..

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒..

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款..

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人..

砍價6千萬！　新東家2億接手高..

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市..

屏東「義大園區」打造宜居醫療新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

尖美百貨空置25年　接待中心年..

小宅10年暴增42.7萬宅　雙..

台中交易量連3季下滑　專家：房..

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒..

小港房價首站4字頭創高　在地直..

台積電楠梓園區員工愛店　50年..

美房貸市場降溫！　申請量連4周..

岡山首件公辦都更簽約！ 投資3..

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市..

新青安「水龍頭」打開　財部提醒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366