小港房價首站4字頭創高　在地直呼：太扯了！

▲台積電宣布進駐高雄設廠，周圍房價一飛衝天，沒想到連小港也出現飆漲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電宣布進駐高雄設廠，周圍房價一飛衝天，沒想到連小港也出現飆漲，根據實登，5月有預售大樓首度出現成交價站上4字頭，入手價直衝43.2萬元，創小港有史以來單價新高，連在地人都直呼：「太扯了。」

高雄房市近年因有產業園區、台積電議題助攻，不但台積電設廠的北高雄房價快速飆漲，現在連南高小港房價也創新高。

根據實登，小港今年5月首度出現住宅大樓一舉衝破4字頭的區域房價天花板。「寶立寶蒔捷」單價達43.2萬元，創區域新高。該戶位於8樓，為40.26坪、2房2衛，總價1513萬元，而該社區已有28筆交易，成交價落在36~43.2萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，小港長年給人「房價親民」的印象，如今房價卻直逼市中心水準，主因在於區域供給量有限，但需求穩定。

年份 均價 (萬) 成交量 (件) 2025 33.8 99 2024 30.4 473 2023 27.8 720

▲小港近年成交均價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

謝哲耀指出，小港擁有中鋼、中船、臨海產業園區等就業人口，生活圈自成一區，有不少區域剛性自住需求，加上高雄國際機場斥資880億元規劃改建，打造新南向跳板，將大幅增加航線量能，區域利多議題提升購屋信心，「小港幾乎沒有投資買盤，購屋族群以自住為大宗。」他也坦言，4字頭個案雖說單價創高，但要視社區整體行情來判斷是否具延續性。

大高雄不動產開發商業產業同業公會常務理事洪瑞堂觀察，小港雖不若北高雄因台積電設廠，而湧現大量投資買盤，但靠著產業聚落帶來的剛性需求，近年房價仍穩步墊高，尤其新案推出有限，更容易推升單價突破天花板。

