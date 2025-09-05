新青安遭爆不實出租指控　屋主怒批：擾民

▲新青安核准過關的舊屋主接獲「被出租」通知，要求補齊未出租證明，讓她直呼離譜且擾民。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

行政院昨日決議將青年安心成家貸款排除在《銀行法》72-2的不動產放款比率限制之外，財政部也發出新聞稿表示，將配合督導公股銀行，落實貸前徵審及貸後管理，今（5）日新青安核准過關的舊屋主接獲「被出租」通知，要求補齊未出租證明，讓她直呼離譜且擾民。

政府重視新青安貸款問題，也決議將青年安心成家貸款排除在《銀行法》72-2的不動產放款比率限制之外，讓不少首購族鬆了一口氣，不過就在昨日決議後，今日就有前年通過的新青安貸款屋主接獲銀行電話。

投訴人表示，10點就接到銀行一通電話表示：「我們接獲財政部對新青安貸款查核，您之前新青安貸款的房屋有人去申請公益出租人。」投訴人陳小姐傻眼說：「請問有什麼依據？」

▲投訴人認為其實有沒有出租，查銀行繳款金流、查居住事實就能夠初步篩選掉，連公益出租人登入網站都沒有資訊，質疑監管機制過於草率。（圖／投訴人提供）

銀行端回答財政部有收到「公益出租人」的申請，陳小姐表示：「也就是說有拿我房子去申報出租？」但陳小姐傻眼，從頭到尾該物件就是自住使用，名下也只有一間房，根本不可能會出現出租行為，陳小姐也與銀行比對詳細地址，確定是自家無誤。

讓陳小姐傻眼的是，銀行端也相當無奈，並且要求陳小姐上公益出租人網站輸入資料以資證明，而實際上在官網查詢，陳小姐也並無公益出租人身份，隨後還得截圖、列印再提供給銀行轉交財政部證明。

對此，陳小姐氣憤的說：「其實有沒有出租，查銀行繳款金流、查居住事實就能夠初步篩選掉，這樣的查核方式亂槍打鳥，監管機制過於草率，甚至可能遭人誤報或資料有誤，相當擾民也擾銀行。」

對此，銀行業者則低調回應，強調相關查覈是依主管機關規定辦理，若有誤報情況，將協助民眾澄清。21世紀不動產資深經理沈政興也提醒：「新青安貸款雖然剛打開綠燈，雖有利率優惠，但仍須嚴守『自住』規定，若有轉租情況，恐被認定違規而失去優惠。」

