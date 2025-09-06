「台灣最美的風景」恐消失？　超辣檳榔西施曝月收「很滿足」

記者項瀚／桃園報導

檳榔西施被鄉民稱為「台灣最美的風景」，記者採訪2位從業5年的檳榔西施，她們身材火辣、相貌姣好，並大方分享入行的動機與工作日常，對5~6萬元的月薪相當滿足，對比前一份工作都是翻倍成長，並強調工作空檔多，自主性高，不會考慮進八大行業。

▲檳榔西施被鄉民稱為「台灣最美的風景」。（圖／記者項瀚攝）

檳榔被稱為「台灣口香糖」，而檳榔西施更是台灣特有文化，甚至被鄉民稱為「台灣最美的風景」，過去在新聞中有時會見到穿著火辣的檳榔西施成為討論焦點。不過如今，台灣的檳榔攤越來越少，主打所謂辣妹店的檳榔西施更是稀有。

《ETtoday新聞雲》記者採訪到2位任職於桃園「夢巴黎中壢店」的2位檳榔西施。首先，今年24歲的奈奈，容貌與身材條件相當出色，在IG上坐擁高達16.4萬粉絲，她說：「之前當洗頭小妹，每個月只有2萬多元收入，到了檳榔攤固定都有5~6萬元，相當滿意。」

奈奈表示：「檳榔攤工作時數雖然不短，但其實挺輕鬆的，有冷氣、每天都可以穿得漂漂亮亮的，上班時間除了包檳榔、結帳，其餘有大量的時間可以坐在店裡面經營自媒體，所以一做就做了5年，目前也沒有轉職的打算。」

▲奈奈身材火辣，在IG上坐擁大量粉絲。（圖／翻攝自奈奈IG）

奈奈說：「經營自媒體，除了可以有其他收入，對檳榔生意也很大的加分，很多客人都是在網路上看到我，特地來找我買檳榔，檳榔攤這工作對我來說，最辛苦大概只是怕曬黑吧，但也僅限於走出櫥窗幫客人結帳的時候。」

會想投入八大行業嗎？奈奈直言：「不會！」她說：「確實很多妹妹覺得都要穿那麼辣了，在檳榔攤上班收入不夠，但我覺得八大行業做不久，而且沒有什麼自主性，難有多餘的時間經營自媒體，可能都要看客人花錢耍大爺。」

另一位是琪琪，投入檳榔行業也差不多5年的時間了。琪琪說：「之前從事餐飲業外場，月薪只有2.5~3萬元，會想轉做檳榔攤主要就是收入更高，月薪增加了1倍，且工作輕鬆很多。」

上班穿得那麼辣，有沒有遇過變態？琪琪直言：「多多少少一定會有，但大多是言語上面的變態，做了5年了還真不曾遇過直接上手摸我們的。」

▲奈奈（左）與琪琪從事檳榔業約5年的時間。（圖／記者項瀚攝）

