ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

尖美百貨空置25年　接待中心年捧276萬進駐1樓

▲▼ 尖美百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

▲老高雄人熟知的尖美百貨，開幕7年即熄燈，今年1樓店面有新租客年捧276萬進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

老高雄人熟知的尖美百貨，開幕7年即熄燈，因產權問題閒置25年至今，之後其他樓層曾由鴻騰酒店經營，2023年熄燈後，屋主開出整棟360萬元重新招租。實登顯示，今年1樓店面有新租客年捧276萬進駐。信義房屋專家指出，市中心大坪數店面相當稀缺。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

尖美百貨曾是高雄人的共同記憶，該大樓1992年完工後，1993年尖美百貨盛大開幕，當時樓上就是尖美飯店，也是高雄首間住宿與百貨商場結合的觀光飯店，然而尖美百貨僅營運7年，2000年就熄燈，2~5樓的百貨範圍也因產權複雜，至今空置25年，成為時代的眼淚。

▲▼ 尖美百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

▲酒店範圍屋主重新開出月租金100萬元招租，加上其它樓層整棟租金337萬元，成為高雄待租物件中最貴租金。（圖／記者張雅雲攝）

該大樓其他樓層在尖美飯店後，曾陸續由高雄晶禧酒店、高雄鴻騰酒店承租經營，2023年3月高雄鴻騰酒店停止營業後，屋主大都會酒店再度重新招租。酒店範圍1樓為接待大廳，8樓為飯店大廳，11~17樓則是飯店客房樓層，共有158間套房，開出月租金130萬元招租。

沒想到根據租賃實登顯示，2月1樓店面已經租出，月租金為23萬元，租期為4月1日至2026年9月30日，新租客年捧276萬進駐，目前作為預售案「無雙」接待中心。

而1樓店面租出後，酒店範圍屋主重新開出月租金100萬元招租，若連6~7、9~10、18~21樓一併承租，整棟租金337萬元，成為高雄待租物件中最貴租金。

▲▼ 尖美百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該區屬於建工大昌生活圈，因開發得早，居住人口密度高。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋河堤店長何柏勳表示，該區屬於建工大昌生活圈，因開發得早，居住人口密度高，並鄰近建工路、大昌路、九如路等，沿線商家林立，區段有科工館、高雄火車站、建工商圈等，各式生活機能發達。

何柏勳說：「1樓店面租金行情，約每坪1800~2000元，若是20~30坪的小型店面，月租金多落在3~6萬元區間。」而像尖美百貨樓店這類百坪以上的大坪數店面，市場相對稀缺，因此吸引接待中心或連鎖業者進駐。

至於周邊新案住宅產品，因可建地不多少有推案，近期成交價多落在每坪37~39萬元，與周邊中古大樓主力屋齡20年相比，單價約30萬元，房價已有明顯漲幅。

樓層範圍 月租金（萬元） 現況
1樓店面(原酒店1樓大廳) 23 已租出
2~5樓（尖美百貨範圍） - 產權複雜，空置25年
8、11~17樓（酒店範圍） 100 招租中
6~7、9~10、18~21樓（整層） 237 招租中

▲尖美樓層使用狀況與租金。（ETtoday製表）

在地仲介透露，該大樓硬體、設備後續仍需投入修繕，且出入口動線與空間使用需再規劃，加上租金總價高，墊高有意進駐的業者門檻，以當地商圈特性來看，預計KTV、餐飲、飯店、商辦業者承租機率高，在市中心大坪數商辦與商用空間有限情況下，仍有機會吸引大型連鎖業者承租進駐。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高雄尖美百貨招租市中心尖美飯店大昌路信義房屋建工路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

尖美百貨空置25年　接待中心年捧276萬進駐1樓

老高雄人熟知的尖美百貨，開幕7年即熄燈，因產權問題閒置25年至今，之後其他樓層曾由鴻騰酒店經營，2023年熄燈後，屋主開出整棟360萬元重新招租。實登顯示，今年1樓店面有新租客年捧276萬進駐。信義房屋專家指出，市中心大坪數店面相當稀缺。

41分鐘前

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

少子化、小家庭化的大趨勢下，從內政部2015Q1~2025Q1資料就可發現，近10年來中小坪數住宅明顯量增，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅，專家認為，小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資目的，但也存在高單價、高公設與高空置三高問題。

1小時前

台中交易量連3季下滑　專家：房價下修風險攀升

近期房市交易持續低迷，市場仍處於冷卻態勢，雖然行政院宣布將新青安貸款開綠燈，此舉被視為一劑定心丸，預期能解緩「房貸荒」的問題，但專家認為，唯有出口景氣回穩、整體購屋需求與貸款條件同步改善，房市才能擺脫短期循環冷卻。

2小時前

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒批：擾民

行政院昨日決議將青年安心成家貸款排除在《銀行法》72-2的不動產放款比率限制之外，財政部也發出新聞稿表示，將配合督導公股銀行，落實貸前徵審及貸後管理，今（5）日新青安核准過關的舊屋主接獲「被出租」通知，要求補齊未出租證明，讓她直呼離譜且擾民。

3小時前

小港房價首站4字頭創高　在地直呼：太扯了！

台積電宣布進駐高雄設廠，周圍房價一飛衝天，沒想到連小港也出現飆漲，根據實登，5月有預售大樓首度出現成交價站上4字頭，入手價直衝43.2萬元，創小港有史以來單價新高，連在地人都直呼：「太扯了。」

3小時前

台積電楠梓園區員工愛店　50年涼水攤因道路拓寬收攤

一間陪伴高雄人半世紀的涼水攤，是台積電進駐楠梓園區的包商員工，指定必吃老攤。如今因園區聯外道路擴寬工程啟動，加上老闆娘退休，將於7日走入歷史，讓許多老顧客大喊不捨。

5小時前

美房貸市場降溫！　申請量連4周成長後首度回落

美國房貸市場出現降溫跡象，在8月連續4周的成長後，來自購屋買家的房貸申請量在9月初明顯回落。此現象顯示，雖然利率有所緩和，但高房價與市場不確定性依然抑制了部分買家的入市意願。

19小時前

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

高雄市政府日前辦理岡山區首件公辦都更案簽約典禮，據悉該案規劃是三棟14到17層的住宅大樓，投資金額高達31億元，預計會在明年中下旬開工，完工後可滿足更多民眾在岡山的住宅需求。

20小時前

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市仍是一「僵」春水

行政院院會4日拍板，回溯自9月1日起，銀行辦理新青安貸款之撥款案件，不計入《銀行法》第72條之2天條限額。消息傳出，房地產業界大聲歡呼，不過，業者表示，此舉當然是好消息，但至年底房市恐怕仍是一「僵」春水向東流。

20小時前

新青安「水龍頭」打開　財部提醒房貸注意3盲點

行政院今（4）日宣布放寬銀行承作新青安房貸授信原則，9月1日起可不受《銀行法》72-2放款天條影響，財政部傍晚發出新聞稿表示將配合督導公股銀行積極協助符合新青安貸款資格民眾申辦，不過也提出3大房貸盲點，呼籲民眾注意。

21小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主開2200萬　「一個月後降..

「南台灣土地公」押寶安南區　每..

北屯「租金天花板」現身　房東每..

準備交屋了！她發現「1殘酷事實..

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒..

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款..

20年「仁愛帝寶」3戶掛售乏人..

砍價6千萬！　新東家2億接手高..

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市..

屏東「義大園區」打造宜居醫療新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

尖美百貨空置25年　接待中心年..

小宅10年暴增42.7萬宅　雙..

台中交易量連3季下滑　專家：房..

新青安遭爆不實出租指控　屋主怒..

小港房價首站4字頭創高　在地直..

台積電楠梓園區員工愛店　50年..

美房貸市場降溫！　申請量連4周..

岡山首件公辦都更簽約！ 投資3..

房貸水龍頭沒全開　建商嘆：房市..

新青安「水龍頭」打開　財部提醒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366