尖美百貨空置25年　接待中心年捧276萬進駐1樓

▲老高雄人熟知的尖美百貨，開幕7年即熄燈，今年1樓店面有新租客年捧276萬進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

老高雄人熟知的尖美百貨，開幕7年即熄燈，因產權問題閒置25年至今，之後其他樓層曾由鴻騰酒店經營，2023年熄燈後，屋主開出整棟360萬元重新招租。實登顯示，今年1樓店面有新租客年捧276萬進駐。信義房屋專家指出，市中心大坪數店面相當稀缺。

尖美百貨曾是高雄人的共同記憶，該大樓1992年完工後，1993年尖美百貨盛大開幕，當時樓上就是尖美飯店，也是高雄首間住宿與百貨商場結合的觀光飯店，然而尖美百貨僅營運7年，2000年就熄燈，2~5樓的百貨範圍也因產權複雜，至今空置25年，成為時代的眼淚。

▲酒店範圍屋主重新開出月租金100萬元招租，加上其它樓層整棟租金337萬元，成為高雄待租物件中最貴租金。（圖／記者張雅雲攝）

該大樓其他樓層在尖美飯店後，曾陸續由高雄晶禧酒店、高雄鴻騰酒店承租經營，2023年3月高雄鴻騰酒店停止營業後，屋主大都會酒店再度重新招租。酒店範圍1樓為接待大廳，8樓為飯店大廳，11~17樓則是飯店客房樓層，共有158間套房，開出月租金130萬元招租。

沒想到根據租賃實登顯示，2月1樓店面已經租出，月租金為23萬元，租期為4月1日至2026年9月30日，新租客年捧276萬進駐，目前作為預售案「無雙」接待中心。

而1樓店面租出後，酒店範圍屋主重新開出月租金100萬元招租，若連6~7、9~10、18~21樓一併承租，整棟租金337萬元，成為高雄待租物件中最貴租金。

▲該區屬於建工大昌生活圈，因開發得早，居住人口密度高。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋河堤店長何柏勳表示，該區屬於建工大昌生活圈，因開發得早，居住人口密度高，並鄰近建工路、大昌路、九如路等，沿線商家林立，區段有科工館、高雄火車站、建工商圈等，各式生活機能發達。

何柏勳說：「1樓店面租金行情，約每坪1800~2000元，若是20~30坪的小型店面，月租金多落在3~6萬元區間。」而像尖美百貨樓店這類百坪以上的大坪數店面，市場相對稀缺，因此吸引接待中心或連鎖業者進駐。

至於周邊新案住宅產品，因可建地不多少有推案，近期成交價多落在每坪37~39萬元，與周邊中古大樓主力屋齡20年相比，單價約30萬元，房價已有明顯漲幅。

樓層範圍 月租金（萬元） 現況 1樓店面(原酒店1樓大廳) 23 已租出 2~5樓（尖美百貨範圍） - 產權複雜，空置25年 8、11~17樓（酒店範圍） 100 招租中 6~7、9~10、18~21樓（整層） 237 招租中

▲尖美樓層使用狀況與租金。（ETtoday製表）

在地仲介透露，該大樓硬體、設備後續仍需投入修繕，且出入口動線與空間使用需再規劃，加上租金總價高，墊高有意進駐的業者門檻，以當地商圈特性來看，預計KTV、餐飲、飯店、商辦業者承租機率高，在市中心大坪數商辦與商用空間有限情況下，仍有機會吸引大型連鎖業者承租進駐。

