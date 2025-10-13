台中1區域老透天要賣？網勸「別急著脫手」：輾壓很多地區

▲潭子、北屯14期交界。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友表示，家人留下一間位在台中潭子國4與74號交界處旁的透天，屋齡已45年，雖然是兩棟連棟邊間，但僅有約25%合法建物，還有一棟是鐵皮違建。由於潭子近年發展看似停滯，目前他在考慮是否該賣掉，轉去買機捷沿線的新大樓，猶豫究竟該留還是換。

原PO在PTT的home-sale板請益「台中老透天該換新大樓嗎？」該透天地坪54坪、建坪約110坪，活巷僅2.5米，還因廟宇與道路影響部分使用，不是很確定實際價值做土地開發的朋友開價2100萬元收購，他查詢行情後，認為土開開的價格差不多，但考量透天已老、未來持有風險大，才會動念脫手轉換標的。

他透露，目前該透天有出租，租金是3萬，「是否應該賣掉轉去買機捷的3房，租金看來也是3萬多。」原PO也說，自己已住在機捷附近，空間足夠，不打算再生小孩，因此想單純從投資角度評估。

貼文曝光後，不少人建議不要急著賣，「不管要不要留，至少現在賣不好賣」、「賣了短期內也沒有什麼真的很好的標的去投資，要是我會放到後年再看看情況」、「潭子感覺可以賣，但要注意市場氛圍」。也有人分享慘痛經驗，「我賣1年還賣不掉，連開價的人都沒有」、「台中量體太大，我表弟賣了快一年也賣不掉」。

另外也有網友認為潭子區域潛力仍在，「地利很強，吃得到74、國一、國三、國四，還能蹭旁邊的機捷、好市多、漢神、洲際、巨蛋，足以輾壓很多區域」、「潭子比梧棲清水好太多了」。不少人則提醒，「現在要想的是賣土地，不是賣透天」、「可以不要用跟市價差不多賣，開高給他殺」、「房子會老！地會老嗎？」整體來看，多數人認為與其急著脫手，不如持有觀望。