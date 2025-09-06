ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

張旭嵐／房市翻轉「別高興太早」　房貸大水池資源仍有限

▲▼ 台中豪宅,台中房市,台中鳥瞰,七期鳥瞰,7期鳥瞰,台中房產,七期豪宅,台中七期,7期豪宅,七期房市,台中七期鳥瞰 。（圖／記者張菱育攝）

▲新青安額度從《銀行法》第72條之2的不動產放款比率排除，可能強化賣方的信心，推遲讓利的時機點。（示意圖／ET資料照）

文／《台灣房屋趨勢中心》執行長張旭嵐

新青安額度從《銀行法》第72條之2的不動產放款比率排除，可能強化賣方的信心，推遲讓利的時機點。但房市要翻轉了嗎？先別高興太早，這次放寬的不是額度，而是類別定義放寬，不等同於實際申貸條件全面鬆綁，且央行不動產放款集中度的限制還沒放寬，大水池中銀行的資源仍有限。

限貸令後，銀行放款踩煞車，涓涓細水止不了房貸荒，2025年1~7月買賣移轉棟數僅15.4萬棟，較去年同期減少 26.8%，中央大學與台灣房屋的「購買房地產時機」顯示，民眾購屋信心指數已降到92.73點，創近5年新低，今年房市顯得低迷。

貸不到的、貸不滿的購屋族比比皆是，終於獲得行政院重視，出手解決民怨，拍板將新青安額度從《銀行法》第72條之2的不動產放款比率排除，今年9月起符合資格的申貸者，銀行就不能以額度不足為理由拒貸，等於是為新青安開啟一條快速通關的VIP，對已經簽但正在排隊的新青安而言，真是猶如天降甘霖。

不過，這樣房市就要翻轉了嗎？先別高興得太早！

首先，額度鬆綁只限於新青安，意指多屋族的貸款成數限制並未鬆綁，加上銀行對於貸款人的財務信用審核仍會維持一定風控標準，府院也強調「安全濾網還在」，所以除了符合資格外，還得過了銀行財務審核那一關，因此墊腳買房族仍無法藉此闖關。

其次，這次放寬的不是額度，而是類別定義放寬，不等同於實際申貸條件全面鬆綁，房貸放款仍受到信用管制的約束，且只有今年9月以後的新青安放款不計入天條上限計算，並非過去1年多將近兆元的新青安貸款通通不計，所以短時間內能釋出的資金量不會太多。

最重要的是，除了《銀行法》72-2條的上限規範，央行的不動產放款集中度的限制還沒放寬，因此大水池中銀行的資源仍有限，限貸令也還沒鬆綁，所以房市要有量，還得等央行開金口。

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲央行的不動產放款集中度的限制還沒放寬，因此大水池中銀行的資源仍有限。（圖／ET資料照）

本月底年度三大推案旺季的928檔期將至，購屋族也期待建商會端出甚麼菜，屋主是否能共體時艱，但行政院在檔期前夕開水龍頭，也可能強化賣方的信心，推遲讓利的時機點。

不過就算現在有屋主讓利，回歸核心關鍵，還是得要「能貸」且「有錢」的人才能無痛承接。所以要提醒購屋族，價格不是唯一重點，還要先檢視自身信用條件、貸款成數與現金周轉能力，否則撿便宜反而可能變成生活壓力。

▲▼ 台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐 。（圖／台灣房屋提供）

▲台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐。（圖／台灣房屋提供）

►張旭嵐小檔案
現職：台灣房屋趨勢中心執行長
經歷：1111人力銀行發言人、東森度假村行銷經理、TVB歐洲台普通話主播(倫敦)、生物科技公司行銷經理(上海)、東森電視台記者
學歷：英國羅浮堡大學行銷管理碩士、世新大學廣電系學士、台灣大學EiMBA碩士

張旭嵐／房市翻轉「別高興太早」　房貸大水池資源仍有限

