免費給房客多住一個月　房東一開門驚見「屋內慘況」氣炸

▲房東好心讓房客多住一個月，沒想到一開門才發現屋內凌亂不堪。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

一名房東在社群媒體上發文抱怨，因為體諒房客難處，心裡想著「做人留一線，日後好相見」，大方答應讓房客免費多住一個月，沒想到交屋當天，打開門一看，屋內慘況讓他當場氣到說不出話。

中國報報導，房東當初出於善意讓房客多住了一個月，沒收任何租金，怎知在滿懷期待進屋檢查時愣住了，因為原本整潔的屋子不僅變得凌亂不堪，甚至連櫥櫃門都被惡意拆下，猶如廢墟一般的環境。

房東坦言，原本的一片好心換來滿肚子氣，直呼「有些人真的很噁心」、「大家都是華人何必搞成這樣呢？」此文一出迅速引發網友熱議，不少人替房東打抱不平，認為房客的行為缺乏基本的道德與責任感。

▲房東坦言，原本的一片好心換來滿肚子氣 。（圖／翻攝自中國報）

類似狀況也發生在泰國普吉島房東楠（Nan）身上，根據她的說法，房客雖然只租了3個月，但卻在第一個月之後開始出現拖欠租金的狀況，還抱怨經濟有困難。後來房客告知搬離，楠也來檢查確認屋況，沒想到一開門才震驚發現，房客遺留大量垃圾，不但拒絕領回押金，還把她封鎖。

楠坦言，她總是很努力想要協助房客，但如今發生這狀況讓她受到影響，並把這件事情分享出來，提醒其他房東要多加注意。但她也說，仍希望與她的房客保持良好關係。