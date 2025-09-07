挪威主權財富基金「砸165億」入主曼哈頓辦公樓　掌握95％持股

▲紐約。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

全球最大主權財富基金之一的挪威主權財富基金，近期大手筆投資美國商用不動產市場，以約 5.43 億美元（約新台幣165億元）購入美國紐約曼哈頓一棟辦公大樓95%的持股，此舉也顯示出該基金持續看好全球一線城市核心地段的不動產資產價值。

根據挪威央行投資管理局（Norges Bank Investment Management, NBIM）9月3日發布的聲明，該筆交易涉及紐約「第六大道」一棟總估值達5.7億美元（約新台幣174億元）的辦公大樓。出資收購該大樓95%權益的挪威主權基金，與持有剩餘 5% 股份的房地產開發商 Beacon Capital Partners 共同擁有該資產，後者亦將擔任該大樓的資產管理人。

這項交易的賣方，為加州教師退休系統（CalSTRS）與 Silverstein Properties 所組成的投資聯盟。Beacon 發言人則表示，雙方合作關係密切，並對挪威基金的長期策略與財務實力給予高度評價。

該棟大樓為一棟高樓辦公物業，面積約 100 萬平方英尺（約2.8萬坪），地處曼哈頓黃金地段，鄰近眾多企業總部與金融機構，吸引不少長期商務租戶。Beacon 稱，大樓目前出租率良好，且經過現代化整修，具備持續增值潛力。

這筆交易預計將於今年第3季完成，屆時將進一步提升挪威主權基金在美國房地產市場的佈局。NBIM 過去也曾收購倫敦柯芬園（Covent Garden）部分資產，展現其聚焦國際一線城市優質不動產的長期策略。

挪威主權基金的資金主要來自挪威的石油與天然氣收益，目前總資產已超過1.5兆美元（約新台幣46兆元），遍及全球股票、債券與不動產市場。此次收購不僅顯示該基金對美國核心辦公市場的信心，也被視為在全球經濟不確定性之下，尋求穩定回報的重要部署。