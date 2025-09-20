ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

捷運三鶯延伸線拍板　桃園房仲：助1區人口平衡

▲▼ 桃園八德 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」拍板，在地房仲認為，有助八德人口平衡。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

日前桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」拍板，從LB12鶯桃福德站一路延伸到八德，最終與八德大湳的捷運綠線G04站交會。信義房屋在地房仲表示，延伸線將讓八德生活圈與新北正式串聯，此外目前八德移入人口大多集中於擴大重劃區，此線也將有助八德人口平衡。

日前行政院於核定桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」，力拚9年完工，三鶯線延伸段由終點站LB12（鶯桃福德）自鶯歌採高架方式進入八德，最終與大湳的捷運綠線G04站交會，也就是八德舊市區。

信義房屋大湳店經理許乃達表示：「據桃園捷運規劃，棕線、鐵路、綠線交會的重點站落在桃園火車站，從路線圖看來，原本八德居民仍需至火車站才能進入雙北。」

許乃達接著說：「此次延伸線終點落在G04，將有助未來火車站的分流，並且協助南桃園居民不用前往市區，就可提前進入新北、縮短北北桃生活圈距離。」

許乃達表示：「延伸線通車後，估計會吸引更多在新北交界的民眾到八德尋屋，大湳一帶有機會像其他捷運站點一樣熱度逐漸提高，且目前八德移入人口大多集中於擴大重劃區，此線也將有助八德人口平衡。」

▲▼ 。（圖／翻攝自桃園市政府）

▲桃園捷運建設路線圖。（圖／翻攝自桃園市政府）

許乃達指出：「桃園外來客主要尋找電梯大樓，大多往重劃區一帶，而G04站大湳地區以在地買盤為主，房屋交易以舊公寓、透天為主，前者總價在800~1300萬元，後者3房總價約400~600萬元。」

許乃達表示：「大湳地區電梯大樓不多，主要物件來源是大型國宅社區，屋齡約25年左右，總價約在800~1000萬，其餘20年內的電梯大樓單價則在36~40萬元間，新屋部分目前皆已站上4~5字頭。」

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業補充：「八德地區的主要重劃區為擴大重劃區，該區由於環境新穎，且新案平均成交單價約45萬元，比桃園許多重劃區還親民，此外該區也有捷運G01、G02建設加持，因此吸引不少在地客、外來客。」

廖壽業接著表示：「然而隨三鶯線延伸，讓八德舊市區在既有生活機能出色之餘，加強交通條件，加上大樓本就供給量少，新案房價可能會進一步與擴大重劃區拉開差距。」

