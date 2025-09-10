憂房市硬著陸　台中建經協會千字建言盼解除限貸

▲未來3年半就有47萬戶要交屋，台中市建築經營協會理事長楊志鵬再度寫下千字陳情書，疾呼應全面解除限貸，避免次貸風暴，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

就在央行於2024年9月推動第七波選擇性信用管制，嚴格限制第二戶及非自用住宅貸款成數，並取消寬限期，至今仍形成實質管控效果，在第七波打炒房即將滿週年之際，台中市建築經營協會理事長楊志鵬再度寫下千字陳情書，疾呼應全面解除限貸，避免次貸風暴。

近期為減緩市場因第七波信用管制造成的壓力，政策面上自9月1日起正式將新青安的放貸排除於《銀行法》72-2額度限制之外，另央行也釋出善意，將換屋族第2戶貸款，賣舊屋期限自12個月延長至18個月。

但台中市建築經營協會理事長楊志鵬認為，房市的問題，主要是在供給過剩恐引爆「次貸風暴」，他說：「台灣房市近年在新案大量釋出下，供給壓力浮現。央行若持續限貸，不僅難以阻擋房價下跌，更可能因龐大餘屋造成『房價崩跌』，進而引爆次貸風暴，應全面解除購屋者限貸。」

楊志鵬指出，2020~2028年間，全台新屋產出將達102萬戶，其中未來3年半就有47萬戶要交屋，每戶平均房貸以1200萬元計算，總需求達5.64兆元。但根據央行額度管制，即使所有銀行放貸上限拉到30%，僅剩2.56兆元額度。

他直言：「房貸不足或成數過低，會迫使餘屋拋售，當房價跌破貸款額度，就可能引發系統性風險。」他認為，與其擔心資金氾濫，應優先保障購屋者貸款可得性，才能避免市場惡性循環。

▲房價仍未有感修正，銀行房貸集中狀況也未有解，加上關稅影響眾多企業，銀行也得準備資金因應，難以大幅度有寬鬆空間運用，示意圖。（圖／資料照）

在建言中，他提出4大方向。首先鬆綁限貸，全面解除購屋者限貸，避免賣壓集中導致崩盤。其次，新青安貸款避免只有八大行庫承作。第三，撤回建地貸款「18個月限期開發」政策。第四，調整高價住宅定義，建議台中市與新北市看齊，門檻提高至6000萬元，並呼籲貸款鑑價應依「買價優先、時價保守」原則辦理。

最後行政院應整合政策，由行政院主導，結合金管會、財政部與央行共識，才能防範風險。他最後警告，若政策持續錯置，「恐怕不是房價軟著陸，而是硬著陸，屆時新青安的好意也會變成壞意，失去民心。」

不過，對於建言，營建業也有不同聲音，有人認為：「在房價過高的情況下，確實該橫向盤整，限貸的情況應優先被排除，但全面開放基本上是不可能的，且如此的做法風險性太高，反而將引起輿論與金融秩序失衡。」

《住展雜誌》企研室總監陳炳辰則說：「由於房價仍未有感修正，銀行房貸集中狀況也未有解，加上關稅影響眾多企業，銀行也得準備資金因應，難以大幅度有寬鬆空間運用，房市利多或難一時可見。」

陳炳辰認為，整體來說如新青安排除水位，換屋切結期拉長，也算是政府對市況有所回應，一步一步相互解決難處，而非一次性大鬆綁可能性較大。

