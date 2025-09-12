ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市社宅宣布全面禁菸！室內陽台都不能抽　最重將終止租約

▲明倫社宅禁菸告示牌。（圖／北市住宅及都市更新中心）

記者董美琪／綜合報導

台北市住宅及都市更新中心（住都中心）9日宣布，自9月起北市社會住宅全面實施禁菸措施，新增健康、明倫等10處社宅列入禁菸範圍，若違規累積達6次，最重將終止租約。依規，目前配合衛生局公告的社宅禁菸範圍已達18處。

住都中心指出，此次新增公告禁菸的10處社宅包括健康、明倫、青年社宅1區及2區、莒光、瑞光、行善、小彎、東明及木柵與樟新水岸。廣慈社宅、六張犁及經貿等社宅則預計自10月起跟進。

據了解，台北市自行興建且預計今年底前啟用的社宅共有26處，其中已配合衛生局公告禁菸的18處，包括9月新增的10處。其他尚未公告的社宅，也將依照衛生局作業進度，逐步完成禁菸公告。

住都中心表示，近年住戶反映二手菸問題頻繁，不僅影響空氣品質，也對孩童與長者健康造成威脅。為改善環境，社宅公共區域已設置禁菸標線及告示牌，管理人員將可現場勸導違規行為。

凡在社宅公共區域、室內或陽台吸食紙菸、電子菸及加熱菸品者，將面臨勸導、舉報，必要時通報衛生局依法裁罰。住戶若違規經查證屬實，將依契約扣分，累積6次最高可終止租約。

住都中心指出，今年初以來，已查獲住戶在社宅內吸菸，開立超過15張勸導單並進行扣點處理。未來公告的禁菸範圍，不僅針對住戶，也適用於進入社宅範圍的訪客。

住都中心強調，全面禁菸政策旨在打造健康、安全的居住環境，減少二手菸干擾，讓孩童能安心遊戲、長者能放心休養，也希望推動「無菸社宅」文化，提升所有住戶的生活品質。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

