太保勇士哭哭　嘉義縣房價跌逾1成奪全台之冠　

▲房仲統計實登發現，第七波信用管制將滿1年，全台多數縣市的預售屋價格仍維持上揚，不過卻有2縣市「逆勢下修」，由嘉義市年漲幅居冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行去年9月啟動第七波信用管制，被市場形容為「金龍海嘯」，轉眼將滿一年。房仲統計實登發現，全台多數縣市的預售屋價格仍維持上揚，不過卻有2縣市「逆勢下修」，其中嘉義縣跌幅超過1成，居全台之冠，太保勇士欲哭無淚。

住商機構觀察實價登錄發現，第七波信用管制將滿1年，全台大部分縣市預售案價格仍是上揚，僅有2縣市出現價格反轉，其中嘉義縣年跌逾1成，而台北市房價亦下滑1.2%，為全台唯二出現下跌。

嘉義縣市房價出現「冰火兩重天」，嘉義縣去年上半年平均預售案成交單價約32.1萬元，但時隔一年，至今年上半年預售成交平均單價僅剩28.7萬元，跌幅達10.6%。

另外，嘉義市去年上半年新案均價約每坪27.2萬元，但到今年上半年平均成交單價則漲至42.2萬元，年漲幅高達55.1%，房價漲勢亦是全台冠軍。

縣市 2024H1 (萬元/坪) 2025H1 (萬元/坪) 漲跌幅 嘉義縣 32.1 28.7 -10.6% 台北市 123.4 121.9 -1.2% 屏東縣 24.4 24.4 0.0% 新竹市 58.6 59.2 1.0% 宜蘭縣 28.6 29.1 1.7% 南投縣 28.3 29.2 3.2% 新竹縣 45.1 46.7 3.5% 花蓮縣 29.0 30.2 4.1% 桃園市 39.6 41.3 4.3% 基隆市 41.2 43.6 5.8% 台南市 35.5 37.6 5.9% 雲林縣 24.7 26.2 6.1% 台東縣 28.3 30.2 6.7% 彰化縣 31.5 33.7 7.0% 高雄市 37.8 40.9 8.2% 苗栗縣 35.0 38.6 10.3% 台中市 48.5 54.6 12.6% 新北市 59.3 70.2 18.4% 嘉義市 27.2 42.2 55.1%

▲全台近年上半年預售房價統計。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）

東森房屋嘉義太保加盟店店長葉彥廷表示，隨著台積電設廠效應發酵，嘉義縣房價持續走揚，尤其太保高鐵特區的預售大樓，區段供給有限大多快速完銷，單價則落在35萬元上下，最高衝上40萬元，成為房價區域天花板，近期已面臨「無屋可賣」的窘境，因供給減少，以致今年出現「價跌」現象，但未來再有大案公開，價位仍有上攻空間。

住商不動產嘉義科學園區加盟店店東吳宗翰指出，至於嘉義市則因市中心都更案進行，加上北部建商搶進，並受嘉科帶動買氣，即便大環境轉趨保守，市區房價仍持續走揚。

另外，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台北市去年上半年新案均價約每坪123.4萬元，但到了今年上半年，價格盤整至每坪121.9萬元，年跌幅達1.2%，為全台唯2出現年跌幅的縣市。

賴志昶補充，主因為北市可開發素地稀缺，過往新案多是集中於蛋黃區的都更危老案，價格自然高昂，但適逢市場趨冷，建商推案保守，加上金字塔頂端族群出手較顯謹慎，令北市新案單價呈現盤整局勢。

