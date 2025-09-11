太保勇士哭哭　嘉義縣房價跌逾1成奪全台之冠　

▲房仲統計實登發現，第七波信用管制將滿1年，全台多數縣市的預售屋價格仍維持上揚，不過卻有2縣市「逆勢下修」，由嘉義市年漲幅居冠。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
央行去年9月啟動第七波信用管制，被市場形容為「金龍海嘯」，轉眼將滿一年。房仲統計實登發現，全台多數縣市的預售屋價格仍維持上揚，不過卻有2縣市「逆勢下修」，其中嘉義縣跌幅超過1成，居全台之冠，太保勇士欲哭無淚。
住商機構觀察實價登錄發現，第七波信用管制將滿1年，全台大部分縣市預售案價格仍是上揚，僅有2縣市出現價格反轉，其中嘉義縣年跌逾1成，而台北市房價亦下滑1.2%，為全台唯二出現下跌。
嘉義縣市房價出現「冰火兩重天」，嘉義縣去年上半年平均預售案成交單價約32.1萬元，但時隔一年，至今年上半年預售成交平均單價僅剩28.7萬元，跌幅達10.6%。
另外，嘉義市去年上半年新案均價約每坪27.2萬元，但到今年上半年平均成交單價則漲至42.2萬元，年漲幅高達55.1%，房價漲勢亦是全台冠軍。
|縣市
|2024H1 (萬元/坪)
|2025H1 (萬元/坪)
|漲跌幅
|嘉義縣
|32.1
|28.7
|-10.6%
|台北市
|123.4
|121.9
|-1.2%
|屏東縣
|24.4
|24.4
|0.0%
|新竹市
|58.6
|59.2
|1.0%
|宜蘭縣
|28.6
|29.1
|1.7%
|南投縣
|28.3
|29.2
|3.2%
|新竹縣
|45.1
|46.7
|3.5%
|花蓮縣
|29.0
|30.2
|4.1%
|桃園市
|39.6
|41.3
|4.3%
|基隆市
|41.2
|43.6
|5.8%
|台南市
|35.5
|37.6
|5.9%
|雲林縣
|24.7
|26.2
|6.1%
|台東縣
|28.3
|30.2
|6.7%
|彰化縣
|31.5
|33.7
|7.0%
|高雄市
|37.8
|40.9
|8.2%
|苗栗縣
|35.0
|38.6
|10.3%
|台中市
|48.5
|54.6
|12.6%
|新北市
|59.3
|70.2
|18.4%
|嘉義市
|27.2
|42.2
|55.1%
▲全台近年上半年預售房價統計。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）
東森房屋嘉義太保加盟店店長葉彥廷表示，隨著台積電設廠效應發酵，嘉義縣房價持續走揚，尤其太保高鐵特區的預售大樓，區段供給有限大多快速完銷，單價則落在35萬元上下，最高衝上40萬元，成為房價區域天花板，近期已面臨「無屋可賣」的窘境，因供給減少，以致今年出現「價跌」現象，但未來再有大案公開，價位仍有上攻空間。
住商不動產嘉義科學園區加盟店店東吳宗翰指出，至於嘉義市則因市中心都更案進行，加上北部建商搶進，並受嘉科帶動買氣，即便大環境轉趨保守，市區房價仍持續走揚。
另外，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台北市去年上半年新案均價約每坪123.4萬元，但到了今年上半年，價格盤整至每坪121.9萬元，年跌幅達1.2%，為全台唯2出現年跌幅的縣市。
賴志昶補充，主因為北市可開發素地稀缺，過往新案多是集中於蛋黃區的都更危老案，價格自然高昂，但適逢市場趨冷，建商推案保守，加上金字塔頂端族群出手較顯謹慎，令北市新案單價呈現盤整局勢。
