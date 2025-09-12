ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房貸利率回不去了！　首購族3大風險曝光

新青安補貼效期不到1年，首購族要妥善評估財務支出。（本刊資料照）

▲新青安補貼效期不到1年，首購族要妥善評估財務支出。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

政府放寬新青安專案，排除在《銀行法》72-2條的限制，為首購族開出一條水路，然而，能否順利交屋，仍取決於利率、銀行鑑價、核貸條件等因素；專家提醒，新青安專案的1,000萬房貸金額並非人人吃得到，統計數據可看出，平均每戶核貸772萬元，而一般房貸利率也回不去了，目前都要2.5％起跳，再加上銀行鑑價追不上成交價的雙重擠壓之下，民眾自備款仍要多準備，因應資金缺口。

「新青安雖然鬆綁，但銀行仍受限貸令的箝制，必須嚴控不動產放款集中度，因此核貸時綁手綁腳，會用提高利率或降低成數來篩選貸款人。」房貸專家喬王提醒，目前房市的「政策紅利」和「市場風險」並存，首購族應掂掂荷包、確保財務支出，並掌握3大購屋攻略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、新青安補貼若結束，房貸壓力跳增

新青安讓首購族嘗甜頭，政府提供2碼的補貼，目前利率是1.775％，但房市專家何世昌提醒，新青安政策是暫時性的，「補貼到明年7月31日結束，能否繼續補貼仍未知，若回歸銀行的一般地板價，估計會落在2.5％以上。」他說，民眾應確認家庭收入即使在利率回升後，仍能輕鬆負擔每月房貸，避免因為利率彈升而造成生活品質的巨大壓力。

此外，民眾也要避免過度依賴寬限期，新青安提供最多5年寬限期，前5年還息不還本，雖能減輕初期壓力，但寬限期結束將面臨本息均攤的負擔，壓力暴增。

2、自備款備足，銀行鑑價追不上成交價

房市專家Zack建議，首購族應準備至少3成的自備款，以應付銀行鑑價與成交價之間的落差。

近年房市走高，銀行基於風險控管，鑑價趨於保守，若以成交價1,000萬元來看，銀行鑑價只給出900萬元，民眾能核貸的額度為8成，是以900萬元的8成計算，最終核貸金額720萬元，與原本設想的1,000萬×8成＝800萬元，就產生80萬元的差距。「最終以銀行的鑑價金額為準，民眾要自行補足80萬元的缺口，因此要準備至少3成資金，避免貸不到錢、反悔解約。」Zack說。

3、善用非銀行體系的房貸管道

「壽險公司、農會等，不適用《銀行法》法規，所以不受72-2條規範的限制，民眾可向這些非銀行體系的管道申辦房貸，可望爭取優惠。」喬王教戰，傳統銀行之外，壽險公司也承作房貸，若是保戶可享較優惠利率。

而各地農漁會推出自己的青安版方案，也有數位銀行如將來銀行，為首購族提供房貸專案，將來銀行指出，雖同樣有《銀行法》72-2條限制，不過水位不如傳統銀行這麼滿，仍有餘裕，而數位銀行的優勢就是免排隊，線上就能辦，利率2.48％起，但房屋坐落僅限於雙北、桃園、新竹、台中等地區承作。


更多鏡週刊報導
新青安鬆綁真相1／打開政策水龍頭竟是杯水車薪？　房市3難題仍待解
新青安鬆綁真相3／換屋族18個月緩衝是開設人道走廊？　專家提3招避資金斷鏈
新青安早有無敵星星！　專家點破：首購和換屋族才是真苦主

關鍵字：鏡週刊新青安

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房貸利率回不去了！　首購族3大風險曝光

政府放寬新青安專案，排除在《銀行法》72-2條的限制，為首購族開出一條水路，然而，能否順利交屋，仍取決於利率、銀行鑑價、核貸條件等因素；專家提醒，新青安專案的1,000萬房貸金額並非人人吃得到，統計數據可看出，平均每戶核貸772萬元，而一般房貸利率也回不去了，目前都要2.5％起跳，再加上銀行鑑價追不上成交價的雙重擠壓之下，民眾自備款仍要多準備，因應資金缺口。

48分鐘前

專家戳破「新青安鬆綁」殘酷真相　3現象難解

近日政府頻頻鬆綁房市政策，行政院打開水龍頭疏通新青安搶貸，而央行也開放人道走廊，對於「先買後賣」的換屋族，出售舊屋的切結期限從原本1年放寬至18個月。看似政策鬆綁，其實亂象仍未解，「銀行拒貸早已是致命的一擊，年輕首購族不斷被政策擺佈與綁架，苦不堪言。」專家直指，限貸令造成的市場扭曲，若只是開水龍頭加大水量，而不從水庫源頭鬆綁，恐怕只是杯水車薪。

50分鐘前

排水管爆裂！汙水淹進音樂教室「樂器全毀」　管委會判賠

台中市一家音樂教室在租屋處因排水管爆裂，導致汙水蔓延淹進室內，樂器因此泡水、營業中斷，怒告大樓管委會求償。台中地方法院審理後認定，大樓共用排水管破裂釀災，責任不容推託，日前判管委會須賠償15萬1300元損失，全案可抗告。

10小時前

6千萬買豪宅交屋2年！女卻要花錢租房崩潰：室內飆30℃像桑拿房

中國大陸浙江省杭州一名陳姓女子砸下將近1500萬人民幣（約新台幣6284萬元）買下豪華住宅，大小約232平方公尺（約70坪），還以為能開心入住，沒想到房子交屋快2年還住不了。原來家裡中央空調出現故障情形，空調開16度，但室內溫度卻直飆30多度，讓她氣炸直呼「這房子夏天像桑拿房一樣，非常非常熱」。

11小時前

臺銀「挺新青安」放寬自住購屋貸款門檻　收支比審核基準降至180％

臺灣銀行表示，他們向來積極支持政府協助無自用住宅民眾購買自住房屋政策，為響應政府今年新訂9月1日起撥款之青年安心成家購屋優惠貸款不計入銀行法第72條之2限額，強化對自住需求民眾提供購屋融資的金融支持，在既有的授信風險控管基礎下，對於符合無自用住宅條件購屋者辦理購置自用住宅貸款，收支比率審核基準由200%調降至180%。

11小時前

新北中和、土城社宅又+1！ 千戶估明年動工

新北市政府日前宣布，位於中和區盛昌段及土城區板院段的都市計畫變更案已通過，未來兩地預計興建社宅，並結合交通、停車等設施，完工後可為在地提供超過一千戶的居住單元。

12小時前

豪擲40億！合建變買斷　興富發每坪380萬收「兄弟地」

興富發集團旗下博元建設，今（11）日公告以總價40億元，買下中悅機構總裁李兩平持有的台中西屯區惠國段土地，面積達1050.22坪，換算每坪單價高達380.8萬元。

13小時前

萬華「60年↑照相館」將停業！在地人不捨：小時候的回憶

「懷舊達人」作家張哲生日前在社群平台發文，指出萬華車站附近一間經營超過一甲子的「麗明照相館」將停業，「令人不禁感嘆傳統照相館之式微。」貼文讓許多網友都很詫異、不捨，「麗明和秀舍都是在地老照相館 見證了萬華的繁華 但都已成時代眼淚」、「這間開業好久，也要走入歷史」、「好不捨。」

14小時前

房市冷颼颼　建商布局都更、危老案

國內房市冷颼颼，建商推案也暫緩，業者最新統計，7月預售案只剩600多億元。不過，建商近年轉向積極布局都更、危老案求生，業者認為，市場剛性需求仍存在，重點還是在地點、產品。

14小時前

韓綜主廚燒烤店落腳台中　月砸18萬進駐公益商圈

根據交通部觀光署統計，台中最熱觀光景點為公益商圈，位於大墩11街上原「大墩食衣生活廣場」近期全面改裝成「Dadun11」，不僅一樓換血，二樓更迎來韓綜主廚新燒烤店。信義房屋專家表示該商場最慘時二樓曾經全空。

14小時前

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建商砸6.8億一口氣收20棟老..

花6千萬買豪宅沒法住　室內30..

豪擲40億！合建變買斷　興富發..

南屯女富豪出手　1.7億無貸款..

排水管爆裂！汙水淹進音樂教室　..

房貸利率回不去了！　首購族3大..

專家戳破「新青安鬆綁」殘酷真相..

「半夜不能亂走的鬼城」翻身擊敗..

房客「每月被催繳租金」！他曝2..

韓綜主廚燒烤店落腳台中　月砸1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房貸利率回不去了！　首購族3大..

專家戳破「新青安鬆綁」殘酷真相..

排水管爆裂！汙水淹進音樂教室　..

花6千萬買豪宅沒法住　室內30..

臺銀：收支比審核基準降至180..

新北中和、土城社宅又+1！ 千..

豪擲40億！合建變買斷　興富發..

萬華「60年↑照相館」將停業！..

房市冷颼颼　建商布局都更、危老..

韓綜主廚燒烤店落腳台中　月砸1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366