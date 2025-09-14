ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

飯店毛巾別亂丟！日本超嚴格住房禮儀曝光　網驚呼：做錯多年

日本連鎖飯店Super Hotel提醒房客，退房前應將用過的毛巾集中放在浴缸邊緣，方便員工整理。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在日本飯店退房時，用過的毛巾應該怎麼放？是隨手一丟，還是摺得整整齊齊？日本知名連鎖飯店 Super Hotel 日前就在官方社群平台分享正確做法，提醒房客將使用過的毛巾、浴巾、浴袍集中放在浴缸邊緣，或掛在浴室的置物架上。如此一來，清潔人員整理房間時能更快速，也避免毛巾被誤當成「遺留物」。影片一出，引起不少旅客驚呼「原來多年來都做錯了」。

Super Hotel 在全日本擁有約 170 間分店，常常針對旅客最容易忽略的小細節拍片提醒。例如，很多人習慣把毛巾隨手掛在椅背或衣架上，甚至直接丟在地板，這些做法其實會增加清潔難度。飯店指出，如果毛巾亂放，清潔人員可能需要花更多時間判斷哪些是要清洗的用過毛巾，哪些是乾淨可留下的，導致效率下降。

除了毛巾收納，飯店也分享了退房時應注意的其他細節：

1.房內公物歸位：像是吹風機、電視遙控器等物品，用完後應放回原處，以便清潔人員確認沒有遺失。
2.垃圾分類：所有垃圾應投入垃圾桶內，如果垃圾桶已滿，可將液體倒掉後，把空瓶或其他垃圾放在垃圾桶旁邊。這樣能避免被誤認為是客人遺留的東西。

此外，Super Hotel 特別提醒住客在 入住期間，也要注意一些生活細節：

1.浴簾位置洗澡時務必將浴簾放在浴缸內側，避免水濺到地板，否則容易導致滑倒意外。
2.浴室門要關好若洗澡時門沒關緊，大量水蒸氣可能流出並觸發自動灑水系統，曾有旅客因此造成整層警報響起，引發混亂。
3.晚間安靜時段日本飯店通常在晚上 10 點後有「安靜時間」。無論是在走廊交談或搭電梯，都應壓低音量，維持旅客休息品質。
4.溫泉與浴場禮儀入浴前要徹底沖洗身體，並確保毛巾不浸入池水，這是日本公共浴場最基本的規範。
5.準時入住與退房日本飯店對時間管理十分嚴謹。若因交通延誤無法準時報到，務必事先通知，否則在旅遊旺季，飯店可能直接取消訂房，把房間讓給其他旅客。

Super Hotel 的這些「住房小提醒」曝光後，引起許多旅客熱議。不少網友表示：「以後一定乖乖把毛巾放浴缸」、「難怪每次都覺得清潔人員看我有點無奈」、「原來不只安靜文化，連退房都有學問」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有