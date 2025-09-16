獨／港商賠2.2億賣士林夜市金店面　陽信接手自用

記者項瀚／台北報導

港商13年前大砸21.2億元包下士林夜市整排8間金店面，但隨摩曼頓等租客撤出，淪為空店面，2023年傳出以20億元開價打算認賠殺出，但遲遲沒賣出去。近期終於有進展，3間店面以4.46億元賣給陽信銀行，光這3間就賠了2.24億元，跌幅高達33%，其他5間恐怕也有得賠了。

▲港商豐泰地產以4.46億元脫手士林夜市3店面，賠售2.24億元，跌幅高達33%。（圖／記者項瀚攝）

士林夜市口「圓山一號院」8間店面過去屢屢成為新聞焦點，2012年時港商私募基金「豐泰地產」以21.2億元一口氣包軌，成為相當矚目的交易，1+2樓平均成交單價高達276萬元。

這8棟金店面還曾出租給YOSEI、摩曼頓等知名品牌，怎料士林夜市商圈人潮走下坡，2022年摩曼頓租客撤出，淪為空店面。

2023年時，「豐泰地產」傳出決定認賠殺出，8間店面以20億元開價求售，對比入手的21.2億元，光是開價就先認賠了1.2億元，但卻還是一直沒能脫手。

近期這8間店面其中的3間（35、37、39號），掛上了「陽信銀行」招牌，目前尚未開業。經查謄本，房東還是「豐泰地產」，也沒有出現任何實價租賃、買賣紀錄。

但進一步追查，原來是陽信銀行直接大手筆買下3間店面。據可靠消息指出，陽信銀行在2024年12月20日購置3店面，交易總價約4.46億元，先付了1成款項，並預計在2025年9月底取得。

記者聯繫陽信銀行，也證實了這一筆交易。陽信表示：「原本的士林分行路寬狹小，因此決定遷址，最終選中這3間店面，這筆交易議價了很長一段時間，現在原屋主正在辦理營業使用項目變更，進度順利，預計年底就可完成交易手續並開幕。」

事實上，這8間店面總登記坪數767坪，而「豐泰地產」雖然賣了3間，但總計脫手坪數僅約229坪，僅約3成。剩下的5間、7成的空店面去化仍備受考驗。

▲豐泰地產2012年以21.2億元買下基河路8間店面，其中3間店面總價6.7億元，如今以4.46億元賣給陽信銀行。（表／記者項瀚整理）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「2012年豐泰地產購入8間店面，是在士林夜市人潮鼎盛的時空背景下，成交價較為樂觀，但產權持有期間碰上疫情、實體店面沒落、觀光人潮銳減，嚴重打擊商圈人潮，店面價值及需求也隨之大幅調整。」

邱鼎峯表示：「本次成交的3間店面，是8間中條件相對較好的，格局方正、深度適宜，且最靠近夜市美食地下街，人潮較多，成交總價4.5億元，換算1+2樓平均單價約200萬元符合行情。」

至於陽信銀行方面，邱鼎峯表示：「陽信不惜砸重本購置高價店面，可能主要考量到士林夜市一帶缺乏面積足夠、門面新穎的店面釋出，且該區具有不小的金融服務市場，周圍社區眾多、還有樓上圓山一號院的豪宅屋主，以及夜市也有許多滿手現金存款需求的攤商，都是本次選點的主要支撐因素。」

▲豐泰地產另外5間士林夜市店面去化仍備受考驗。（圖／記者項瀚攝）

