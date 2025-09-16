ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

獨／港商賠2.2億賣士林夜市金店面　陽信接手自用

記者項瀚／台北報導

港商13年前大砸21.2億元包下士林夜市整排8間金店面，但隨摩曼頓等租客撤出，淪為空店面，2023年傳出以20億元開價打算認賠殺出，但遲遲沒賣出去。近期終於有進展，3間店面以4.46億元賣給陽信銀行，光這3間就賠了2.24億元，跌幅高達33%，其他5間恐怕也有得賠了。

▲▼ 士林夜市 。（圖／記者項瀚攝）

▲港商豐泰地產以4.46億元脫手士林夜市3店面，賠售2.24億元，跌幅高達33%。（圖／記者項瀚攝）

士林夜市口「圓山一號院」8間店面過去屢屢成為新聞焦點，2012年時港商私募基金「豐泰地產」以21.2億元一口氣包軌，成為相當矚目的交易，1+2樓平均成交單價高達276萬元。

這8棟金店面還曾出租給YOSEI、摩曼頓等知名品牌，怎料士林夜市商圈人潮走下坡，2022年摩曼頓租客撤出，淪為空店面。

2023年時，「豐泰地產」傳出決定認賠殺出，8間店面以20億元開價求售，對比入手的21.2億元，光是開價就先認賠了1.2億元，但卻還是一直沒能脫手。

近期這8間店面其中的3間（35、37、39號），掛上了「陽信銀行」招牌，目前尚未開業。經查謄本，房東還是「豐泰地產」，也沒有出現任何實價租賃、買賣紀錄。

但進一步追查，原來是陽信銀行直接大手筆買下3間店面。據可靠消息指出，陽信銀行在2024年12月20日購置3店面，交易總價約4.46億元，先付了1成款項，並預計在2025年9月底取得。

記者聯繫陽信銀行，也證實了這一筆交易。陽信表示：「原本的士林分行路寬狹小，因此決定遷址，最終選中這3間店面，這筆交易議價了很長一段時間，現在原屋主正在辦理營業使用項目變更，進度順利，預計年底就可完成交易手續並開幕。」

事實上，這8間店面總登記坪數767坪，而「豐泰地產」雖然賣了3間，但總計脫手坪數僅約229坪，僅約3成。剩下的5間、7成的空店面去化仍備受考驗。

▲▼ 。（表／記者項瀚攝）

▲豐泰地產2012年以21.2億元買下基河路8間店面，其中3間店面總價6.7億元，如今以4.46億元賣給陽信銀行。（表／記者項瀚整理）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「2012年豐泰地產購入8間店面，是在士林夜市人潮鼎盛的時空背景下，成交價較為樂觀，但產權持有期間碰上疫情、實體店面沒落、觀光人潮銳減，嚴重打擊商圈人潮，店面價值及需求也隨之大幅調整。」

邱鼎峯表示：「本次成交的3間店面，是8間中條件相對較好的，格局方正、深度適宜，且最靠近夜市美食地下街，人潮較多，成交總價4.5億元，換算1+2樓平均單價約200萬元符合行情。」

至於陽信銀行方面，邱鼎峯表示：「陽信不惜砸重本購置高價店面，可能主要考量到士林夜市一帶缺乏面積足夠、門面新穎的店面釋出，且該區具有不小的金融服務市場，周圍社區眾多、還有樓上圓山一號院的豪宅屋主，以及夜市也有許多滿手現金存款需求的攤商，都是本次選點的主要支撐因素。」

▲▼ 士林夜市 。（圖／記者項瀚攝）

▲豐泰地產另外5間士林夜市店面去化仍備受考驗。（圖／記者項瀚攝）

關鍵字：士林夜市店面透天摩曼頓賠錢香港豐泰地產陽信銀行顥天國際邱鼎峯

