3大優勢超吸引人！台灣「1城市」成美國人退休移居熱門地點

台北被美國旅遊網站選為最適合美國人退休的亞洲城市之一。（示意圖，photoAC）

▲台北被美國旅遊網站選為最適合美國人退休的亞洲城市之一。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

根據美國旅遊網站Travelbinger報導，台北市被評選為最適合美國人退休的亞洲13個城市之一。報告指出台北超受歡迎，是許多數位遊牧工作者喜歡的移居地，且生活費相對低廉。

報導指出，移居海外已經成為許多美國退休人士的現實選擇，有些人是想搬到以前去過的國家，也有人是想體驗完全沒去過的地方，當作一場全新的大冒險。亞洲國家之所以這麼受美國退休族歡迎，除了生活費比較便宜、生活品質更好之外，還有機會可以體驗全新的文化，甚至重新連結自己的原生文化。

這份報導列出了13個被評選為最適合美國人退休的亞洲國家和城市，名單包含：柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）、柬埔寨暹粒（SiemReap）、印尼峇里島（Bali）、馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）、馬來西亞檳城（Penang）、菲律賓杜瑪奎特市（Dumaguete）、越南峴港（Da Nang）、泰國清邁（Chiang Mai）、韓國慶州（Gyeongju）、菲律賓宿霧（Cebu）、日本京都（Kyoto）、台灣台北、泰國華欣（Hua Hin）。

報導提到，台北不只是很多數位遊牧族喜歡搬來的地方，就連美國退休人士也超愛，這一切都歸功於低廉的生活成本、優質的生活品質，以及發達便捷的交通基礎設施，這些條件都大幅提升台北的吸引力。

文章指出，在台灣生活比美國多數主要城市更便宜，以單人租屋為例，美國平均每月租金約1592美元，但在台灣只需448美元，兩者價差十分驚人。


更多鏡週刊報導
亞洲唯一！歐媒認台灣為全球4大移民天堂　入選原因曝光
日本這地區已被中國人「佔領」　2.4萬人居住滿滿中國話、吃中國菜
【有片】中國人「潤」到美國　恐怖賣命過程曝光！400陸客驚傳在義大利集體失蹤

關鍵字：Travelbinger台北鏡週刊

3大優勢超吸引人！台灣「1城市」成美國人退休移居熱門地點

