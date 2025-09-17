美房貸申請量創3年新高　利率下滑推動購屋與再融資熱潮

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國最新資料顯示，隨著房貸利率明顯下滑，終於讓部分觀望已久的買家出手，也促使許多現有屋主申請再融資以降低每月房貸負擔。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）公布的季節性調整指數，至9月第一周，美國整體房貸申請量較前一周激增9.2％，為近3年來最高。

30年期固定利率房貸的平均利率從前一周的6.64％降至6.49％，創下自2024年10月以來新低，貸款點數（含開辦費）也從0.59下降至0.56，這些數據皆以20％頭期款為基礎。MBA經濟學家喬坎（Joel Kan）表示，由於近期就業市場數據疲弱，使美債殖利率下滑，進一步推動房貸利率連續第二周下跌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

利率走低帶動再融資需求強勁成長，當周再融資申請量跳增12％，年增幅更達34％；再融資占整體房貸申請比例也從前一周的46.9％提高至48.8％。儘管目前的30年期固定利率仍較去年同期高出20個基點，但已遠低於2023年初與今春購屋熱季的高點，對近期購屋者而言，這波利率回落將帶來可觀節省。隨著再融資申請筆數上升，平均貸款金額也顯著提高，顯示有更多大額貸款人希望藉此節省利息支出。

另一方面，購屋貸款申請量則在當周成長7％，較去年同期大增23％，創下自7月以來新高。喬坎補充指出，隨著可調整利率房貸（ARM）利率大幅低於固定利率貸款，ARM的申請量與比重也同步上升，這對購屋者特別有吸引力。不過，9月第二周初房貸利率已有些微反彈。