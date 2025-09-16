富爸媽當靠山　大學生「畢業就買房」比例達1.7%創高

▲全台2025年上半年剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來新高。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

全台2025年上半年剛大學畢業即買房者，占整體購屋人比例達1.7%，創近年來新高。專家表示，政府自2023年8月推出新青安貸款之後，推升青年購屋熱潮，加上不少「富爸媽」願為子女一圓成家夢，進而助攻青年買房比例，且平均貸款利率僅2.31%。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構觀察聯徵中心數據，據聯徵中心最新統計，20~25歲且為大學學歷者，上半年共占整體購屋人比例達1.7%，相對去年同期上升0.2%，且為2020年以來同期新高。

而這些大學剛畢業的青年，平均購得總價1206萬元房產，與去年同期相比，房價上漲約6.1%。賴志昶指出，大學畢業即有房者，上半年平均核貸成數約74%，平均貸款利率為2.31%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，此類客群屬「真首購族」，若本身無過多嚴苛條件，在銀行核貸上多是大開綠燈，加諸有新青安貸款加持，可謂是吃了「無敵星星」的頂級客戶，因此才能在一片滿水位與限貸氛圍之下，仍取得相對優惠條件，同時購屋占比也有些微上揚。

▲20~25歲大學學歷買房者歷年統計。（表／住商提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當今社會中，父母贊助頭期款成為一件常見的事情，但也有做好財務規劃，特別要注意每1位贈與人每1年244萬元為限，超過就會面臨贈與稅，但以雙北首購型產品來說，若父母各244萬元、總價488萬元的頭期款也是相當足夠了。

另據統計，大學畢業即有房者大多分布在六都，並以台中市占比達19.1%最高，桃園、新北及高雄市分別占比18.8%、18.4%及14.3%次之，至於台南、台北僅占比7%與5.7%。

住商不動產中區執行協理賴萬分析：「台中市近年來發展有目共睹，不僅有軌道經濟加持，亦有其他眾多大型建設，加上有科學園區等議題，提供不少就業機會，磁吸中部其他縣市與苗栗縣等年輕族群移入。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招