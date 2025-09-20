果粉傻眼！　「分期買iPhone」房貸額度縮水100萬

▲有民眾自曝，朋友買iPhone 16，選擇以信用卡零利率分期付款，卻在申請房屋貸款時，因分期導致最後核准額度比預期少了100萬。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者張雅雲／高雄報導

蘋果推出新一代iPhone 17系列，已於19日上市，不少果粉都期待換新機，有民眾自曝，朋友買iPhone 16，選擇以信用卡零利率分期付款，卻在申請房屋貸款時，因分期導致最後核准額度比預期少100萬元，引發熱議。

全球果粉敲碗已久的iPhone 17系列，19日上市，上一代的iPhone 16系列降價，還是有吸引力。有民眾透露，朋友購買iPhone16，選擇以零利率信用卡分期付款，沒想到申辦房貸時，卻因這筆分期紀錄，導致核貸金額硬生生被銀行減少了100萬元，她朋友也覺得很誇張。

宏國地政代書楊翊晟解釋，所謂的0利率分期，雖然表面上沒有利息，但其實是由廠商吸收成本，並不會對銀行端的信用評分造成扣分；相反地，若因財務狀況吃緊，連信用卡卡費都繳不出來，必須轉為分期付款，才會被視為「還款能力不足」的警訊。

▲專家表示，準備買房的民眾無須因為手機或家電分期而過度緊張，但還是要確保每月帳單能按時繳清。（示意圖／資料照）

楊翊晟分析，0利率分期並不會對房貸審核造成不良影響，真正需要留意的反而是「信用卡繳不出來、主動申請分期」這類情況，才可能影響信用評分。

他也提醒，若房貸金額不如預期，通常與申貸人的整體信用條件、收入及負債比有關，和單純購買3C產品的0利率分期並無直接關係。「準備買房的民眾無須因為手機或家電分期而過度緊張，但還是要確保每月帳單能按時繳清，避免因信用瑕疵影響貸款成數。」

