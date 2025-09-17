ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產專家驚呆了：不贊成但祝福

記者周亭瑋／綜合報導

行政院長卓榮泰日前指出，政府未來將大力推動都市更新及危老重建，同時透過調整容積率，提供更合理、公平的條件，以增加民眾的都更意願。對此，房產專家何世昌坦言，個人較不贊成調高容積率救都更，因為容易形成「貪婪循環」，但仍送上祝福。

卓榮泰15日出席第33屆中華建築金石獎頒獎典禮時表示，政府未來將大力推動都市更新及危老重建，除了既有的公辦都更、自辦都更外，也考慮導入「自主更新」制度，讓民間團隊可主動參與整合，協助有需求的民眾在保障權益下完成重建。

他強調，更新的目的在於改善居住環境，不能「越更新房子越小」，政府也將透過調整容積率，提供更合理、公平的條件，讓民眾更願意投入都更，進而翻新城市面貌。

對此，房產專家何世昌大呼，「哇，驚呆我了欸！」，認為消息一出，市場勢必先觀望，若正要推出的新案恐無法煞車，整合中的重建案也可能暫停，等容積率新制公布後再決定後續。

他坦言，自己其實不太贊成「調高容積率救都更」，雖然放寬容積率初期會出現「蜜月效應」，大量重建案湧現、成效大增，但等市場習慣後，仍會覺得「容積不夠」，進而期待政府再度放寬，造成一種「貪婪循環」。

最後，何世昌表示，既然政府已表態考慮調高容積率，仍祝福政策順利，線上整合中的業者與屋主確實可能因此受惠，有機會「老屋換新屋、發一筆財」；但也提醒政策設計需謹慎，才能避免短期刺激後留下長期後遺症。

