台積電砸5兆搶攻房產開發！　創史上最大外國直接投資

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）
記者葉國吏／綜合報導
全球半導體巨擘台積電（TSMC，2330），於美國亞利桑那州鳳凰城投入1650億美元（約新台幣5兆元），創下美國史上最大外國直接投資案。
據《鳳凰城商業報》（Phoenix Business Journal）報導，NorthPark計畫涵蓋6000英畝土地，並申請重新規劃未開發州政府信託土地。普爾特房屋早在去年提交「計畫單元整體開發案」（PUD），今年夏季台積電正式簽約加入合作。
NorthPark的構想是建立一個融合商業、就業與居住的綜合社區，並保留大面積開放空間與保護用地。根據官方網站資料，該社區最多可建造1萬5150戶住宅，包含獨棟住宅與出租公寓。同時，約900英畝土地規劃為「創新走廊」（Innovation Corridor），緊鄰台積電廠區南方，為未來擴廠預留空間。台積電AZ廠（TSMC Arizona）的發言人Chris Dotts表示，該土地的市政會議仍未敲定，但這片土地對台積電未來的擴廠至關重要。
