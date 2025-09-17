秘書走路太醜被投訴！　物業嘆：集合式大樓爭議百百款

▲最常遇到的公寓大廈爭議歸納為7大類，包含管委會選任與職責、社區規約、修繕責任、公共空間使用、雜物堆積、停車空間，以及「其他」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市民最常遇到的公寓大廈爭議，市府統計歸納為7大類，包含管委會選任與職責、社區規約、修繕責任、公共空間使用、雜物堆積、停車空間，以及「其他」。結果顯示，竟有超過9成的案件落在「其他」類，讓諮詢師直呼「社區問題比法條還有創意」。

住戶提問五花八門，台中市政府都市發展局住宅發展工程處指出，自2018年建立制度，並於2019年正式與產業界合作成立「公寓大廈諮詢服務隊」，至今已運作5年，協助市民處理居住環境維護、管委會運作、事務執行等疑難雜症。

▲公共空間使用、雜物堆積、停車空間也是常見的住戶糾紛。（圖／資料照）

近期，也有不少協調案件，包含區權大會流程爭議等等，一名擔任過主委的C小姐就說：「問題真的千奇百怪，像是社區植栽有3顆大樹枯萎，但實際上管委會已經捉襟，但還是得找樹種植、或是垃圾沒分類、佔用梯廳、其中婆媽最常見投訴是聲音傳導，整批人進去住戶家中靜坐，心裡有時候真的會覺得是活見鬼嗎？」

而保全、櫃檯也相當難當，任職物業經理的白先生就說：「我們社區400多戶，每月光信件、包裹、寄物就破萬筆，還有不少日常作業，卻常常被住戶偷拍檢舉偷懶，甚至收到過秘書小姐走路姿勢太醜、清潔人員沒有問好的投訴。」

▲社區公寓大樓這類集合式住宅已是相當普遍的一種居住型態，專家認為打破敵對關係比對簿公堂來得好。（圖／資料照）

市府統計雖有7大類型，但最多的竟是「其他」，住戶常見的「創意問題」包括有人要求管委會「應該每天修剪樹木而不是一個月一次」、抱怨「保全要求自己下樓領包裹」、甚至重複申請同一件事「只想聽到不同答案」，諮詢師笑稱，這些案例才是社區最真實的日常。

不過社區公寓大樓這類集合式住宅已是相當普遍的一種居住型態，人多口雜，這些問題處理不好的話，輕則住戶間留下芥蒂，嚴重的話甚至會彼此交惡、對簿公堂。

《住展雜誌》企研室總監暨發言人陳炳辰說：「住戶之間的糾紛、疑難雜症，最佳的處理方法是請管委會出面勸導並協調改善，不過因為個人與管委會都不具公權力，不能擅自對於違規事項作更多處置，因此若違規住戶仍不改善，其實還可以尋求縣市主管機關進行處理。」

