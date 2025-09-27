不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了

▲「以房養老」是將房子抵押給銀行換取生活費，但未來恐會影響繼承安排。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者王麗琴／綜合報導

近期，一名母親因孝親費與子女發生爭執，讓她開始考慮「以房養老」的想法。對此，房產專家賣厝阿明指出，「以房養老」的確能為長輩帶來穩定的金流，減少對子女的依賴，但也可能牽涉到繼承問題。

賣厝阿明在粉專中分享一個案列，一名母親在丈夫過世後，獨自繼承房產，並要求3名子女每月支付1萬元孝親費，但遭到拒絕。兒子不願付錢、女兒則因長期受重男輕女的對待而不願承擔。無奈之下，該名母親考慮將價值400萬元的房屋用以房養老，希望了解每月能增加多少收入。

賣厝阿明說明，根據銀行規範，以房養老貸款額度通常為房屋鑑價的5成至7成。以400萬元房產計算，最高可貸額約為280萬元，但仍須視屋齡、地點及借款人年齡等因素影響。

若以較保守的6成貸款成數估算，貸款額約為240萬元，假設貸款利率為2.5%、貸款期限20年，該名母親每月可領金額約在1萬至1.4萬元之間，但隨著時間推移，會逐步扣除利息，後期實際領取金額可能逐步減少。

賣厝阿明指出，以房養老是將不動產轉化為退休所需的現金流，以降低長輩對子女的經濟依賴。不過，他也提醒，「以房養老」也存在著風險，銀行通常要求房屋須為「自住、單獨所有」，並且屋齡加上貸款年限不得超過60年。此外，母親若將房屋抵押，子女未來恐失去繼承權，除非清償貸款。

賣厝阿明建議，家庭成員應事先充分溝通，以減少矛盾衝突。除了以房養老，母親也可考慮其他方案，例如出租房屋收取租金，或透過「安養信託」確保資金運用，每種方式各有優缺點，應依實際需求與生活狀況決定。

「以房養老」雖能減輕對子女孝親費的依賴，但背後仍涉及家庭關係與資產分配問題。賣厝阿明強調：「最重要的，還是確保母親的晚年生活品質與心理幸福感。」無論選擇哪種方式，都應該是在充分了解和比較各種選項後做出的明智決定。