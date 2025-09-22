金雞母新寵！　14期首間獨棟醫美診所租金曝光　

▲位於14期重劃區豐樂路三段的「自㜣派美學診所」建物200坪 ，為台中14期第一間獨棟醫美。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中店面掀起醫美大戰，不僅是聚焦蛋黃區，近期焦點逐漸轉往重劃區，帶動區域多元發展。而台中14期重劃區，當地首間獨棟醫美診所正式落腳，月租行情首度曝光，信義房屋專家認為，14期未來將吸引大量人口進駐，醫美業者提前佈局，眼光獨到。

位於14期重劃區豐樂路三段的「自㜣派美學診所」建物200坪，周邊並無已完成的建物，對面則是公園，自㜣派品牌總監凱西大方表示：「我們租約一次簽15年，初期租金18萬元。」

▲北台中是近年發展最快速的區域，國際餐飲與精品品牌接連進駐，尤其14期新案落成不斷，已逐漸形成高消費力的聚落。（圖／記者陳筱惠攝）

身為14期第一間獨棟醫美，凱西說：「北台中是近年發展最快速的區域，國際餐飲與精品品牌接連進駐，尤其14期新案落成不斷，已逐漸形成高消費力的聚落。我們希望走在前面，不只是提供醫美服務，而是打造一個結合生活方式的完整場域。」

200坪的寬敞空間讓診所內規劃多個包廂。凱西提到：「許多客戶非常重視隱私，因此我們設計了多間獨立包廂，也因為過去醫美的經驗，多半都只附小餅乾跟鋁箔包，每次做完療程都很餓，所以這次，我們更提供熱雞湯，再加上不少外地客，所以我們也提供高鐵接駁的服務，做出差異化。」

▲單純以租金來評估，該建物200坪，換算單坪900元相當划算，又簽15年長約，未來單坪價格有望上升至1200元。（圖／記者陳筱惠攝）



而近期觀察有多家醫美品牌進駐台中14期生活圈，包括「美加醫美診所」選擇在山西路打造北屯旗艦館、「洲際星和診所」，鎖定洲際生活圈逐漸成形的人潮優勢，還有「萊賦美學診所、曼妮美研」等診所接連插旗，逐步將14期推向「豪宅＋高端醫美」的雙核心市場。

信義房屋14期崇德店專員藍宏仁說：「14期未來將吸引大量人口進駐，醫美業者提前佈局，而觀察周邊擁有最好的『好停車』優勢之外，周邊還有不少親子的設施，包含寶寶游泳教室、幼兒園等，等於是新的『貴婦生活圈』」

▲業者選擇提早卡位，未來更可能吸引精品餐飲、私人診所等高階服務業陸續跟進。（圖／記者陳筱惠攝）

藍宏仁說：「單純以租金來評估，該建物200坪，換算單坪900元相當划算，又簽15年長約，未來單坪價格有望上升至1200元，以長期來說租金相當划算，以近期來說14期的商業行為已經逐步完善，業者選擇提早卡位，未來更可能吸引精品餐飲、私人診所等高階服務業陸續跟進，為14期帶來『類七期化』的商業模式。」

