出雙北看房！見桃園「一堆1千萬出頭」他驚呆：整個觀感不同

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價差異讓人感嘆！有網友表示，近期從台北、新北往桃園看房，驚呼價差實在驚人，「台北基本3000萬、新北2000萬，但桃園1000多萬一堆」，此文引來不少網友熱論。信義房屋專家分析，雙北與桃園之間的價差，反映出核心與外圍城市的典型房市結構，這種價差在可見的未來仍會存在，但會慢慢縮小。

該名網友直言，在台北買房動輒總價3000萬，貸款壓力至少月繳12萬元，新北也要2000萬起跳，每月繳款約8萬元，但桃園卻能看到許多總價1000多萬的物件，「出雙北後整個觀感不同，不知道非北市的人進入北市是什麼感覺，就像台灣人去美國消費？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「北市的單坪價就是我頭期款」、「我懂，台北很多房子的頭期款在南部市區已經可以買一間套房，或是郊區可以買一棟透天」、「不用在哪裡自抬身價，3000萬在北市蛋黃區只能買套房，在新北至少能買到兩房，桃園甚至能買到透天。」

不過也有人直呼，「講廢話，哪一個國家不是這樣，你東京都外圍一點也是便宜到靠杯」、「桃園要看區，鬧區現在也不便宜了」，「你是不是在做夢？桃園隨便也兩千起跳，到偏遠一點的地方才有你說的價格。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，雙北與桃園之間的價差，反映出核心與外圍城市的典型房市結構，「過去雙北因交通便利、資源集中，形成明顯的價格高點，但隨著通勤圈擴大，加上桃園機捷、產業園區發展，區域間的價差正逐步縮小。」