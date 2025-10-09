都會快節奏「信義富境」8分鐘接軌信義繁華　8800坪森態花園2-3房享靜謐平衡生活

▲車程8分鐘就能直達信義計畫區的「信義富境」，擁抱8800坪森態花園與天際泳池可遠眺101，總價2580萬起即可享受便利與靜謐兼得的花園裡的家。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

結束繁忙一天，無論是下班後的步調放慢，或是想找回片刻寧靜，「信義富境」正好提供一個完美的過渡，從熱鬧的台北信義計畫區出發，只要開車8分鐘就能抵達專屬的城市綠洲，從繁華轉換到寧靜，迎接你的是靜謐綠意與森態氛圍。最重要的是，「信義富境」近距捷運萬芳社區站，交通便捷，既能快速進入市中心，又能保有生活的靜謐；無論是通勤上班、假日出遊，還是回到市中心，生活節奏都能恰到好處，在緊貼都會的便利的同時還能擁有靜下來的安心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

入主「信義富境」推開家門，下樓就是一片8800坪的花園，蜿蜒的小徑、落羽松林、綠意盎然的水池，像是城市裡的秘密森林。晨起時，伴隨蟲鳴鳥叫；午後時分，微風穿過樹梢，成了最天然的生活背景。住在「信義富境」就不需要特地安排假期，也能在日常裡感受到大自然的療癒，隨手拍下的照片都像走進明信片。

在「信義富境」裡最受矚目的畫面，莫過於頂樓的天際泳池。頂樓遠眺的風光令人心曠神怡，白天時，水面映照著藍天，遠方101天際線靜靜立著；夜幕低垂時，萬家燈火與水光交織，仿佛置身城市裡的渡假勝地。無論是一個人的靜靜發呆，還是與朋友的輕鬆聚會，這裡的每一刻都能讓時間慢下來。

要長久居住的家除了重視生活氛圍之外，建築本身也應該以安全與品質為前提。「信義富境」由日本大成建設打造的26層鋼骨建築，結合嚴謹的日系工法，讓人在享受美好景觀的同時，更能安心無虞。這份堅實的後盾，使得家不只是舒適，更是能長久依靠的所在。

空間規劃上，「信義富境」展現了貼近生活的細膩，23坪兩房方正格局搭配超大面寬，讓光線充足灑進室內。對於小家庭、新婚夫妻或喜歡簡單生活的人來說，這裡不只是住所，更是能隨心打造的生活舞台。

36坪三房則有將近12米的大面寬設計，開窗就能迎來整片河岸綠意。對於三代同堂或重視空間感的人來說，每一個角落都能呼吸到綠意與舒適。無論選擇哪一種格局，都能在空間裡找到專屬於自己的自在。

住在「信義富境」只需要8分鐘車程，即可抵達信義計畫區，無論是逛百貨、看電影，還是商務需求，都能輕鬆切換。交通部分相當便利，因為台北捷運萬芳社區站近在咫尺，讓通勤不再費心。而且生活配套齊全，鄰近萬芳醫院、文山區學區與商圈，日常需求都能被妥善滿足，既能延伸信義的繁華，也能收穫一份專屬的靜謐。

「信義富境」是一種生活提案。它把城市的便利與自然的舒心揉合在一起，讓人能在8分鐘的車程裡完成生活節奏的切換。從8800坪花園，到頂樓天際泳池，再到日系工法的安心守護，每一個細節都在描繪一種可能，總價2580萬起，就能把家安在花園裡，把生活安在綠意之中。

信義富境官方網站：https://reurl.cc/jrnYvp