隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得自己修

▲▼ 。（圖／翻攝隋棠粉專）

▲隋棠曾分享自家裝潢照。（圖／翻攝隋棠粉專，下同）

網搜小組／劉維榛報導

隋棠入住大直豪宅3年，先是被鄰居指控發出噪音，如今又爆出欠11萬多元管理費。隋棠反擊，家人飽受漏水之苦，管委會卻疏於盡責，只好自掏腰包修繕，並以合乎法律的規定來抵銷管理費，更霸氣捐出100萬給弱勢團體。到底頂樓漏水是誰該負責修繕，林智群律師曝兩個狀況例外，屋主得自己出錢修。

林智群律師在臉書指出，隋棠家裡漏水的狀況，其實很多人都會碰到，「頂樓漏水到底是頂樓住戶自己修？還是管委會有修繕義務？」對此，他解釋與說明，原則是管委會要負責，因為屋頂是「共有部分」，應該用社區公共基金修繕，不然頂樓漏水，過幾年就會變成下面樓層也開始漏水。

不過有兩種情況例外，林智群說，第一種就是頂樓戶自己亂搞，導致屋頂漏水，但一般來說，多數民眾買房都是自住，應該不會這樣做。

第二種情況「社區住戶決議由頂樓住戶自己負責」，林智群表示，那就是頂樓戶要負責，這個其實有點「眾暴寡」、「多數暴力」，不過法律規定就是如此。

▲隋棠豪宅內部曝光。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠豪宅內部曝光。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠豪宅內部照片，特地為孩子打造溜滑梯。

事實上，隋棠2021年狂砍5000多萬，買到1.4億的大直豪宅，她還沒入手時，隋棠就知道鄰居不好惹，但實在太愛大直的環境，加上注重採光、孩子獨立空間，讓夫妻倆決定置產。

事後，鄰居指控小孩在凌晨、深夜嬉鬧奔跑，隋棠也積極澄清，「這點十分匪夷所思，我們家中的作息其實很簡單規律，更從不開趴，小孩固定早上6點半起床下樓吃早餐，也都有要求小孩慢慢走不奔跑，因為這樣的鏤空旋轉樓梯很危險」，隋棠也強調，家裡基本上晚上9點會呈現極安靜的狀態。

關於隔音的狀況，隋棠說，樓下鄰居太太要求什麼我們就盡力做，「家中的地板加上海綿也已是將近30公分厚，這些都有施工前後圖可佐證」，然而兩方始終無法改善關係，「盡力達到這些要求都是小事，最難的是，這些要求沒有終點。」

如今又爆出隋棠積欠管委會11萬3967元的管理費，她無奈再次澄清，一家人飽受漏水損害長達3年，屢次向管委會反映卻完全無下文，「我們只能持續自掏腰包近50萬元修繕再行款項求償，並在和管委會之間溝通碰壁兩年後，不得已只能依循法規和實務做法，以合乎法律規定的管理費抵銷，做為消極抗議的方法。」她強調，行動的目的只是為了喚起管委會正視修繕責任。

最後，隋棠呼籲管委會應正視問題，並表明將善用事件關注度，投入公益，「這件事情說到底，管委會還積欠住戶們許多賠償金額，相比我合法抵銷的管理費只是九牛一毛。但無論如何，我都很抱歉浪費了珍貴的新聞資源，所以我將捐出100萬元予新巨輪街賣者協會以及世界和平會。」她強調，自己所爭取的只是住戶的基本權益和正義，希望事件能帶來更多社會關注與正向力量。

關鍵字：隋棠大直豪宅漏水積欠管理費管委會捐款噪音惡鄰居

