20年街邊湯姆熊大店換房東　傳產股東4億帶租約收

記者張雅雲／高雄報導

中正商圈是台南最熱鬧的商圈，湯姆熊巧立店在中正路，開店至少20年，是不少人從小玩到大的童年回憶，根據實登，7月出現新買家以4億1922.4萬元帶租約入手，範圍包含10間店面，據查，新買家就是台南車燈大廠龍鋒企業的大股東，將採售後回租方式繼續經營。

▲中正商圈是台南最熱鬧的商圈，湯姆熊巧立店在中正路，開店至少20年，是不少人從小玩到大的童年回憶。（圖／記者張雅雲攝）

▲該透天共包含湯姆熊等10間店面，總價4億1922.4萬元，並備註「含租約」。（圖／記者張雅雲攝）

湯姆熊巧立店位於台南中正商圈的中正路，開店至少20年，不只是哄小孩的好地方，更是許多人童年的回憶，根據實登揭露，7月該店所在的鐵皮透天出現轉手交易，該透天為地上2樓，屋齡40年，地坪322.48坪、建坪414.77坪，總價4億1922.4萬元，為中西區2年來最貴店面，並備註「含租約」，換算地價單坪130萬元。

據查，賣家為自然人，新買家則是台南車燈大廠龍鋒企業的大股東至誠投資，該透天共包含湯姆熊等10間店面，在地仲介透露，新買家現階段以收租賺投報為主，各店將持續經營，湯姆熊以後還是玩得到，預估整棟月租金也要50萬元起跳，換算投報率約1.4%。

▲西門路至海安路段間的中正路，因鄰近國華街與友愛街的國華友愛新商圈，觀光人潮如織，是遊客步行購物的核心區域。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產台南中正西門加盟店店長鐘子茜表示，中正路沿線店面成交行情落差不小，主要受屋況、面寬及面積影響。一般透天屋況因屋齡高普遍老舊，不過西門路至海安路段間的中正路，因鄰近國華街與友愛街的國華友愛新商圈，觀光人潮如織，是遊客步行購物的核心區域，有「台南版西門町」之稱。

該區商業價值高，帶動房地價雙漲，換算土地單價約落在每坪80~120萬元。若是靠近永福路二段的中正路，因觀光人潮與友愛商圈有落差，地價落在80~100萬元。

中西區2年來最貴透天店面小檔案 位置 中西區中正路 坪數 地坪322.48坪、建坪414.77坪 店面範圍 包含湯姆熊巧立店等10間店面 交易時間 2025/7 成交價 4億1922.4萬 新買家 至誠投資

▲中西區2年來最貴透天店面小檔案。（ETtoday製表）

鐘子茜說：「該區商業機能強，租金效益表現亮眼，一般來說，1樓店面30坪，月租金約3~3.5萬元，新買家除短期享有穩定租金收益外，亦具備未來整合改建潛力，尤其中西區地以稀為貴，未來新案單價也要站上5字頭。」

